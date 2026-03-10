La campaña inicial en Cobreorco contempla seis perforaciones que sumarán alrededor de 3,500 metros para evaluar el potencial del proyecto. (Foto: difusión).
La campaña inicial en Cobreorco contempla seis perforaciones que sumarán alrededor de 3,500 metros para evaluar el potencial del proyecto. (Foto: difusión).
La minera canadiense informó que recibió el permiso de inicio de actividades del para avanzar con la exploración de su proyecto de cobre y oro Cobreorco, ubicado en la región Apurímac.

Con esta autorización, podrá iniciar una nueva fase de trabajos en dicho prospecto. Como primer paso, prevé ejecutar una campaña de perforación destinada a evaluar el potencial mineral del área.

El programa contempla 3,500 metros de perforación, distribuidos en seis sondajes que buscarán confirmar los objetivos identificados tras estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos realizados previamente en el proyecto.

Según el cronograma de la empresa, la campaña de perforación está prevista para comenzar en junio de 2026. Los trabajos estarán a cargo de , filial local de la minera canadiense .

Para Condor Resources, el permiso marca un avance clave en el desarrollo del proyecto. “La aprobación para iniciar actividades es un hito importante para Cobreorco y nos permite avanzar hacia la siguiente etapa de exploración”, señaló Chris Buncic, presidente y CEO de la compañía.

Acuerdo con Teck

, que le permite a esta minera ganar una participación mayoritaria en el activo si cumple con determinados compromisos de inversión.

Según lo establecido, puede adquirir hasta 55% del proyecto mediante la ejecución de trabajos de exploración por alrededor de US$ 4 millones durante un periodo de tres años, además de realizar pagos en efectivo a Condor.

La campaña de perforación que ahora se prepara busca generar información clave para dimensionar el potencial del proyecto y orientar las siguientes etapas de exploración.

Cobreorco forma parte del portafolio de activos que Condor Resources mantiene en el Perú, país donde la compañía continúa evaluando oportunidades en proyectos de cobre y oro.

