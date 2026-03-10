La minera canadiense Condor Resources informó que recibió el permiso de inicio de actividades del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para avanzar con la exploración de su proyecto de cobre y oro Cobreorco, ubicado en la región Apurímac.

Con esta autorización, Condor podrá iniciar una nueva fase de trabajos en dicho prospecto. Como primer paso, prevé ejecutar una campaña de perforación destinada a evaluar el potencial mineral del área.

El programa contempla 3,500 metros de perforación, distribuidos en seis sondajes que buscarán confirmar los objetivos identificados tras estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos realizados previamente en el proyecto.

Según el cronograma de la empresa, la campaña de perforación está prevista para comenzar en junio de 2026. Los trabajos estarán a cargo de Teck Perú, filial local de la minera canadiense Teck Resources.

Para Condor Resources, el permiso marca un avance clave en el desarrollo del proyecto. “La aprobación para iniciar actividades es un hito importante para Cobreorco y nos permite avanzar hacia la siguiente etapa de exploración”, señaló Chris Buncic, presidente y CEO de la compañía.

La campaña de perforación en Cobreorco está prevista para iniciar en junio de 2026. (Foto referencial).

Acuerdo con Teck

El proyecto Cobreorco se desarrolla bajo un acuerdo con Teck Perú, que le permite a esta minera ganar una participación mayoritaria en el activo si cumple con determinados compromisos de inversión.

Según lo establecido, Teck Perú puede adquirir hasta 55% del proyecto mediante la ejecución de trabajos de exploración por alrededor de US$ 4 millones durante un periodo de tres años, además de realizar pagos en efectivo a Condor.

La campaña de perforación que ahora se prepara busca generar información clave para dimensionar el potencial del proyecto y orientar las siguientes etapas de exploración.

Cobreorco forma parte del portafolio de activos que Condor Resources mantiene en el Perú, país donde la compañía continúa evaluando oportunidades en proyectos de cobre y oro.