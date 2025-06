La canadiense Condor Resources Inc. informó que su filial en Perú, Condor Exploration Perú S.A.C., suscribió una Carta de Intención no vinculante (LOI) con una empresa peruana —cuya identidad aún no ha sido revelada— para la venta del 100 % del proyecto polimetálico Soledad (Áncash). La transacción representa un avance clave en la estrategia de monetización de activos de la compañía.

Según los términos del acuerdo preliminar, el comprador tendrá una opción exclusiva para adquirir las tres concesiones mineras que conforman el proyecto Soledad durante un periodo de 36 meses. De forma paralela, ambas partes firmarán un contrato de cesión minera, una figura jurídica en Perú que permite a un tercero realizar trabajos de exploración en concesiones de propiedad ajena, sin que esto implique una transferencia inmediata de titularidad.

El precio total acordado para la transacción es de US$ 3 millones. Inicialmente, el comprador ha pagado un adelanto de US$100,000 al momento de firmar la carta de intención, lo que le otorga un período de exclusividad de 75 días para realizar una evaluación técnica y legal del proyecto.

Posteriormente, se contempla el pago de US$500,000 al momento de suscribirse el contrato definitivo, y el saldo restante de US$2.4 millones será cancelado en pagos trimestrales durante los tres años siguientes.

El comprador podrá acelerar estos pagos si así lo decide, pero no podrá extraer ni comercializar minerales del yacimiento hasta que ejerza formalmente la opción de compra.

Condiciones y derechos sobre regalías del proyecto Soledad

Una vez ejercida la referida opción de compra del proyecto Soledad , Condor Exploration Perú S.A.C. conservará un 1% de regalía sobre ingresos netos de fundición (Net Smelter Return, NSR), es decir, sobre las ventas brutas del mineral menos los costos de fundición y refinación. El comprador, por su parte, asumirá también una regalía NSR adicional del 1% que actualmente corresponde a Chakana Resources S.A.C., compañía que en el pasado participó en la exploración del mismo proyecto.

Durante el período de exclusividad de 75 días, el comprador podrá realizar una debida diligencia legal y técnica, revisando todos los datos geológicos y documentos relevantes proporcionados por Condor.

El proyecto Soledad ha sido reconocido por su potencial en depósitos epitermales de oro, plata y cobre, típicos de la geología andina. Este tipo de depósitos se forman en zonas volcánicas por procesos hidrotermales y son clave en la producción de metales preciosos en Perú, uno de los mayores productores mundiales de cobre y plata.

DATO SOBRE OPERACIÓN DE SOLEDAD

Gold Fields es inversor en Chakana Copper, la compañía que tuvo anteriormente los derechos de opción sobre Soledad, pero no figura como actor en la situación actual que involucra a Condor. Su vínculo se remonta a una participación minoritaria (alrededor de 19.99 %) en Chakana, destinada a respaldar la exploración de Soledad, pero no participa en la operación de venta actual.