Trump busca separar el frente libanés de las conversaciones con Irán. En medio de la escalada entre Israel y Hezbolá, el presidente de Estados Unidos se pronunció a favor de operaciones más selectivas contra el grupo respaldado por Teherán, marcando distancia de la intensidad de la ofensiva israelí en territorio libanés.

“Me gustaría ver un ataque más quirúrgico contra Hezbolá”, declaró Trump en una entrevista con NBC grabada el viernes y difundida este domingo. El mandatario añadió que desea “una vida mejor” para Líbano.

Sus declaraciones se conocen pocos días después de que confirmara haber mantenido una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la que —según informó previamente el New York Post— le expresó su malestar por la ofensiva israelí en Líbano.

Los ataques de Israel en Líbano están complicando las conversaciones entre Washington y Teherán.

Trump descarta condiciones sobre Líbano en diálogo con Irán

Consultado sobre si exigía que Líbano formara parte de un eventual acuerdo con Irán, Trump rechazó esa posibilidad y defendió mantener ambos asuntos separados.

“No, no. En absoluto. No exijo nada”, respondió.

Según el mandatario, Washington busca desvincular el conflicto libanés de las negociaciones con Teherán, mientras que Irán intenta relacionar ambos frentes dentro de la discusión regional.

Israel mantiene ataques sobre Beirut

Las declaraciones de Trump coinciden con nuevos bombardeos israelíes sobre los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbolá.

Israel sostiene que los ataques responden a acciones dirigidas contra su territorio pese al alto el fuego vigente, el cual no ha logrado detener la violencia en la zona.

Una reunión entre delegaciones israelíes y libanesas organizada por Estados Unidos en el Departamento de Estado en Washington, D.C., el 3 de junio de 2026. (Oliver Contreras / AFP)

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De acuerdo con las autoridades libanesas, más de 3,560 personas han muerto desde el inicio de la guerra el pasado 2 de marzo.

Hezbolá involucró a Líbano en el conflicto al lanzar ataques contra Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní, Ali Jamenei, fallecido durante una ofensiva israelí-estadounidense.

Trump destaca el papel de Siria

Durante la entrevista, el presidente estadounidense también se refirió a Siria y consideró que el gobierno de Ahmed al-Sharaa podría contribuir a la estabilidad regional.

“Siria está haciendo un excelente trabajo para retomar el rumbo. Tiene un líder muy competente. Un líder que ha hecho un trabajo realmente bueno en muy poco tiempo. Y estaría encantado de ayudar”, afirmó.

Desde la caída del régimen de Bashar al-Asad en 2024, las nuevas autoridades islamistas sirias restablecieron relaciones diplomáticas con Estados Unidos.