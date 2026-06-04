El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 3 de junio de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 3 de junio de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
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“durante el fin de semana”.

“Si sucede -y puede que no suceda, ¿quién sabe?-, pero si sucede, podría ocurrir durante el fin de semana”, aseguró el mandatario al ser preguntado por medios durante un acto en el Despacho Oval.

Al ser consultado por los misiles balísticos lanzados por Irán contra objetivos en países vecinos, incluido el aeropuerto de Kuwait, y la respuesta estadounidense, que atacó una estación de control terrestre militar en la isla iraní de Qeshm,

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“Hubo algunos incidentes, no fue gran cosa, pero lo tuvimos bajo control; lo atajamos de raíz muy rápidamente, tal y como hace el mejor ejército del mundo”, añadió.

Sin embargo, indicó que esto

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Por ello, consideró que

Trump mencionó la semana pasada que tomaría una decisión final acerca del borrador iraní para un plan de paz, pero aparentemente envió el texto de vuelta a Teherán con enmiendas relativas principalmente al desmantelamiento del programa nuclear iraní.

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En una entrevista, el mandatario aseguró que Irán ha aceptado no desarrollar armas nucleares, aunque al mismo tiempo reconoció que la República Islámica podría “cambiar de opinión” en cuanto a un acuerdo para poner fin a la guerra.

Elaborado con información de EFE.

Un hombre sostiene la bandera nacional de Irán en la plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 28 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Un hombre sostiene la bandera nacional de Irán en la plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 28 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

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