El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Washington y Teherán podrían alcanzar un acuerdo de paz “durante el fin de semana”.

“Si sucede -y puede que no suceda, ¿quién sabe?-, pero si sucede, podría ocurrir durante el fin de semana”, aseguró el mandatario al ser preguntado por medios durante un acto en el Despacho Oval.

Al ser consultado por los misiles balísticos lanzados por Irán contra objetivos en países vecinos, incluido el aeropuerto de Kuwait, y la respuesta estadounidense, que atacó una estación de control terrestre militar en la isla iraní de Qeshm, Trump descartó que fueran acciones que constituyan una ruptura de la tregua bilateral, la cual se encuentra en vigor desde el 8 de abril.

“Hubo algunos incidentes, no fue gran cosa, pero lo tuvimos bajo control; lo atajamos de raíz muy rápidamente, tal y como hace el mejor ejército del mundo”, añadió.

Sin embargo, indicó que esto podría argumentarse que Irán fue “levemente” provocado, ya que Estados Unidos había adoptado previamente una medida contundente por un motivo distinto.

Por ello, consideró que Teherán estaría actuando en cierta medida en reciprocidad, aparentemente en alusión al ataque contra buques que intentaban llegar a puertos iraníes.

Trump mencionó la semana pasada que tomaría una decisión final acerca del borrador iraní para un plan de paz, pero aparentemente envió el texto de vuelta a Teherán con enmiendas relativas principalmente al desmantelamiento del programa nuclear iraní.

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En una entrevista, el mandatario aseguró que Irán ha aceptado no desarrollar armas nucleares, aunque al mismo tiempo reconoció que la República Islámica podría “cambiar de opinión” en cuanto a un acuerdo para poner fin a la guerra.

Elaborado con información de EFE.