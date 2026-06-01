El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) registró un fuerte avance este lunes y cerró con un alza de 5.49%, hasta los US$ 92.16 por barril, en medio de una creciente incertidumbre sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y las posibles implicancias para el suministro global de hidrocarburos.

Al cierre de la jornada, los contratos de futuros del WTI para entrega en julio, referencia del mercado estadounidense, aumentaron US$ 4.8 respecto de la sesión anterior.

La reacción del mercado se produjo luego de que la agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informara que Teherán decidió suspender las conversaciones y el intercambio de mensajes con Washington tras los recientes ataques de Israel contra Líbano. Según reportó además la cadena CNBC, Irán habría anunciado el cierre total del estrecho de Ormuz.

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De acuerdo con la información difundida por Tasnim y recogida por CNBC, Teherán también advirtió que podría ampliar las tensiones a otros puntos estratégicos de la región, incluido el estrecho de Bab el-Mandeb, corredor marítimo que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.

Señales contradictorias sobre el diálogo

Pese a esos reportes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró posteriormente en Truth Social que las conversaciones con Irán continúan desarrollándose “a un ritmo acelerado”.

Asimismo, en declaraciones previas a CNBC, el mandatario minimizó la posibilidad de que las negociaciones no prosperen. “Realmente no me importa. Me da completamente igual”, señaló.

El petróleo de Texas cerró por encima de los US$ 92 por barril tras aumentar la incertidumbre sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Foto: EFE.

Las versiones contrapuestas elevaron la preocupación de los inversionistas sobre la posibilidad de que Washington y Teherán no logren un entendimiento que permita garantizar la estabilidad en el estrecho de Ormuz, considerado uno de los principales puntos de tránsito de petróleo a nivel mundial.

La tensión geopolítica aumentó aún más después de que el Gobierno estadounidense informara la interceptación y destrucción de dos misiles lanzados por Irán contra tropas norteamericanas en Kuwait. En paralelo, la Guardia Revolucionaria iraní denunció un ataque de Estados Unidos contra una torre de telecomunicaciones ubicada en el sur del país.

A finales de la semana pasada trascendió que ambas naciones habían alcanzado un preacuerdo, pendiente únicamente de la aprobación de Trump. Sin embargo, medios estadounidenses indicaron posteriormente que el mandatario solicitó modificaciones a algunos puntos del borrador.

El domingo, Trump afirmó que su propuesta de paz contempla disposiciones específicas relacionadas con el programa nuclear iraní y sostuvo que Teherán tiene interés en alcanzar un entendimiento. “Todo se resolverá”, aseguró el presidente estadounidense.

Con información de EFE.