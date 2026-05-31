En medio de un mercado inmobiliario que atraviesa por muchos cambios ¿cómo arrancó el 2026 para ustedes como empresa?

Intrínsecamente, el sector inmobiliario tiene una perspectiva de largo plazo. No son muchos los que tienen esa característica. Para efectos formales, una compañía que va a cumplir, cien años de fundada ha atravesado tantos procesos, tantas políticas, que en realidad lo que miramos son los fundamentos del sector y del país. Y en ese contexto no ha habido variación. La economía sigue creciendo. Y el sector en el cual nosotros desarrollamos esa actividad, que finalmente es en sectores principales, el tema de desarrollo urbano de lotes residenciales, el desarrollo industrial de lotes industriales.

¿Cómo ve el desarrollo de las actividades?

Algunos negocios que son desarrollo urbano de lotes residenciales, desarrollo de lotes industriales, oficinas, es decir, negocios B2B, B2C, la actividad está siendo muy positiva. Se dice que en Perú hay déficit de vivienda, y las personas quieren formalizar su ahorro comprando su lote. Es penoso que muchas familias traten de canalizar su inversión y no tengan título de propiedad, servicios. Entonces, en esa parte del segmento, hay fundamentos que hacen que la demanda esté ahí y que permanentemente ofrezcamos oportunidades y el mercado quiera tomarlas. En el caso del B2B, el desarrollo industrial, se puede asociar más a grandes empresas, grandes lotes. Nosotros tenemos Macrópolis, y antes las compras eran de una hectárea, dos hectáreas, tres hectáreas, por parte de grandes empresas. Un ejemplo es que hace poco cerramos una transacción muy importante, con Toyota, que va a ser un gran centro de distribución de autos. Pero a la vez tenemos un condominio donde vendemos lotes de 1,000 o 1,500 m2. Y uno ve empresarios que están llegando, y es, por ejemplo, el segmento de todo lo que tenemos en la parte industrial que más crecimiento tiene.

¿Esta tendencia venía desde hace unos años?

Sí, se ha acrecentado. En el país hay una industria inmobiliaria, que está teniendo una evolución paulatina, y estamos hablando del bodegaje. Las empresas, en algunos casos, han decidido no canalizar recursos propios en infraestructura productiva como son las bodegas, sino alquilarlas. Hay un segmento de empresarios y emprendedores que quieren su propia tierra para una pequeña planta o un centro de distribución. Hoy, en un gran parque industrial convergen la gran empresa, la menor empresa y la pequeña empresa. Desarrollamos un piloto que fue un condominio de ese tipo de lotes, y creo que el próximo año se agotarán y pondremos en marcha la etapa 2.

Eduardo Herrera, CEO de Centenario.

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¿Eso reconfigura el plan inicial?

Creo que la pandemia redefinió la logística de muchos negocios. Y se pensaba en centros de distribución, pero creo que hoy, poco a poco, estamos viendo los otros negocios que llegan a establecerse con capacidades productivas, no solamente logísticas. El empresario atravesaba un proceso de definiciones estratégicas que esencialmente ha girado en torno a en qué sectores queremos estar y esto se ha definido en función de la competitividad que tenemos nosotros en cada uno de los negocios. Esa fue la razón por la cual desinvertimos en Minka, porque era un activo que no era estratégico para nosotros.

Lo que no pasa con Macrópolis...

Con Macrópolis, sentimos que el bodegaje es un buen negocio en el cual se están reconfigurando los roles y creemos que tenemos una capacidad de liderazgo importante. Por eso intentamos encontrar un socio que conozca el negocio y a quien nosotros podamos finalmente acompañar en el desarrollo de esta iniciativa. Trajimos al grupo de Campos, de España, pero que tiene una posición importante en el mercado chileno, y esperamos en los próximos cinco años adquirir una posición importante en el mercado de bodegas en el país.

Cuando se esbozó el proyecto de Macrópolis, la parte de bodegaje ¿cuántas hectáreas tenía y cómo ha ido esto cambiando?

Macrópolis era un proyecto demasiado grande el de Macrópolis. Cuando se hizo el master plan de una la industria del bodegaje no existía en estas magnitudes. Han habido evoluciones y nosotros hemos ido incorporando usos. De hecho, Macrópolis, que se pensó como una ciudad industrial, hoy, en realidad, se ha convertido en una pequeña ciudad, incluso vendemos lotes de viviendas. También tenemos un clúster de data centers ahí. Están llegando ya servicios públicos. Y nos han comprado lotes algunas instituciones educativas, porque la ciudad comienza a crecer.

También se contemplaba una parte comercial ¿eso ha cambiado?

No, en absoluto. Nosotros tenemos una primera urbanización de lotes residenciales que está casi un avance del 70%. Y estamos considerando hacer una segunda etapa porque comienza finalmente a reconfigurarse toda esta dinámica de desarrollo urbano en el sentido más amplio. Espacios donde finalmente uno pueda tener el lugar de trabajo, vivienda, la recreación. Comienzan a generarse eso.

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San Isidro es una zona donde la mayor parte de empresas han afincado sus oficinas.

De cara a lo que viene el 2026 ¿qué proyectos tienen a largo plazo? ¿mueve mucho la aguja el proceso electoral?

No hemos sentido una preocupación que haya contraído la demanda de nuestras unidades en el negocio. Puede haber un poco de distracción evidentemente cuando hubo todo este ruido asociado a la manera como se llevó a cabo la primera vuelta pero en general en todas las unidades no tenemos ningún argumento para decir que se ha ralentizado la actividad económica. Por ejemplo, en oficinas estamos aproximándonos a una ocupación del 95%.

Y en la demanda del B2C, en lotes residenciales ¿también todo marcha bien?

A nivel de venta de lotes residenciales, estamos con casi 25 proyectos en 12 ciudades aproximadamente. Y en todas encontramos un comportamiento positivo, personas que están buscando consolidar patrimonio, adquirir nuestras propiedades.

¿Se han planteado escenarios posibles ante el resultado de las elecciones?

Efectivamente, cuando uno ve la parte política, puede llegar a comprender que un Estado mal manejado puede destruir valor en la economía. Eso sí es cierto. Pero en los últimos 5 años que hemos tenido cuatro presidentes y la actividad económica del sector ha estado boyante.

Si hablamos del segundo semestre ¿qué planes tienen encaminados?

Nuestro norte es lanzar nuestra unidad de renta industrial lo más pronto posible, la sociedad se ha constituido, pero hay una serie de procesos que toman tiempos, pero que debiéramos iniciar obras en el último trimestre de este año.

Y en el caso de oficinas ¿qué planes?

Por ejemplo, hay un segmento de clientes que no quieren necesariamente llegar a una oficina compartida, quieren tener la posibilidad de llegar casi con lo mínimo, equipos, computadoras y funcionar. Ese negocio de implementación de oficinas lo hemos desarrollado casi en el 15% de nuestro portafolio.

¿Y va a aumentarse ese 15%?

Será en función del mercado, creo que el mercado también tiene ciclos en oficinas, lo revisamos permanentemente

¿Qué otros proyectos tienen encaminados?

Nosotros tenemos un banco de terrenos, que efectivamente la proyección es que, en la medida que el portafolio existente comience a agotarse, deben ingresar proyectos nuevos al portafolio. Queremos seguir creciendo, tenemos que incrementar nuestra oferta de metros cuadrados en oficinas y esperamos que en los próximos 12 meses anunciemos una nueva torre.

¿Y la parte comercial dentro de todo el centro empresarial también está creciendo?

Está creciendo cada vez más, nuestra idea es consolidar núcleos urbanos y el comercio no es un tema menor.

El Centro Empresarial de Sam Isidro sumará más proyectos comerciales. FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO/EL COMERCIO

¿Se puede reconfigurar espacios actuales para sumar más comercio?

En la medida que tenga la permisología, sí. Tenemos en los primeros pisos de las torres de oficinas el desarrollo de comercios y se están desarrollando comercios e incorporando restaurantes. En esta zona, por ejemplo, algo que ha desarrollado fuertemente es el wellness, espacios de gimnasios, de yoga en general.

En la parte hotelera tienen una alianza con el grupo Agrisal ¿ven nuevos proyectos?

Sí, son centroamericanos y tenemos dos hoteles, uno en Lima y otro en Piura. Todavía no hay conversaciones para un nuevo hotel.

Se desprenden de Minka pero les queda un gran activo comercial que es Centro Camino Real. Se decía que el proyecto ya no iba más. ¿Qué planes hay al respecto?

Desinvertimos en Minka porque es un sector en el que decidimos no estar. Pero también entendemos que Camino Real es un activo único y que merece ser relanzado para que recupere el valor que tiene dentro de la memoria colectiva de la ciudad. Es una ubicación privilegiada, por lo que esperamos es que encuentre las capacidades probablemente, en terceros más que de nosotros, para que pueda ser relanzado. Camino Real cuenta con todos los permisos para su remodelación.

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Ahora casi no quedan tiendas ¿verdad?

Existen muy pocas. Formalmente hablando, el centro comercial está abierto.

¿El porcentaje de propietarios del mall es muy pequeño?

Muy pequeños. Estamos en plena capacidad de poder viabilizar el relanzamiento del centro comercial.

Entonces Camino Real sigue en pie…

No se ha detenido. Si en un momento llegara un socio es también una posibilidad.