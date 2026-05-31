Centro Comercial Camino Real ha pasado por una serie de procesos para llevarse adelante. ¿Cuál es el futuro del mall? Fotos: Julio Reao/@Photo.gec
Centro Comercial Camino Real ha pasado por una serie de procesos para llevarse adelante. ¿Cuál es el futuro del mall? Fotos: Julio Reao/@Photo.gec
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Vanessa Ochoa Fattorini
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El año electoral no ha movido los planes de Centenario. Es que la empresa inmobiliaria traza una ruta de nuevos proyectos y de fomentar el crecimiento de su unidad industrial y de bodegaje. Eduardo Herrera, CEO de Centenario, en entrevista exclusiva con Gestión, revela los siguientes planes de la empresa y su mirada sobre el emblemático proyecto comercial: el Centro Comercial Camino Real.

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