Divisa. Los participantes de la plaza cambiaria doméstica se enfocarán en los comicios presidenciales. Fotocomposición: Joel Vilcapoma / Diario Gestión
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Omar Manrique
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A despecho de la Guerra en Medio Oriente y del proceso electoral local, que tiene en ascuas a tres de cada cuatro peruanos que no votaron por ninguno de los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, el dólar bajo revoluciones en mayo, ¿cuál es la explicación y las expectativas?

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