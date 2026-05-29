La divisa repuntó imprevistamente desde inicios de la Furia Épica, como denominó EE.UU. a la guerra que, junto con Israel, desató contra Irán el 28 de febrero.

El conflicto, además de luctuoso, ha causado la mayor crisis del petróleo en la historia y disparado los precios del crudo en todo el mundo hasta en 50% y una presión inflacionaria que apunta a ser peor que la sufrida en el 2022, cuando estalló la guerra en Ucrania.

El dólar, activo refugio en esencia, recobró fuerzas con la crisis en Medio Oriente y en el mercado local trepó en marzo y abril a S/ 3.46 y S/ 3.509, respectivamente (ver gráfico).

Y, a mediados de abril, tras la primera vuelta y la irrupción de Roberto Sánchez, izquierdista radical que no figuraba con protagonismo en las encuestas previas ni en las estimaciones de bancos locales y de inversión internacionales, la moneda estadounidense se fortaleció aún más y superó incluso los S/ 3.52.

El dólar, activo refugio en esencia, recobró fuerzas al inicio de la crisis en Medio Oriente. (Foto: Kativ / iStock)

Probabilidades de candidatos

Pero, una vez que, en paralelo al lento conteo de la ONPE, las entidades financieras contemporizaron análisis estadísticos que indicaban el inexorable pase del candidato de JP al balotaje, los ejecutivos del sistema financiero que operan en el mercado cambiario se enfocaron en medir las probabilidades del postulante en la pugna con Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular (FP).

Los primeros sondeos pos primera vuelta, que mostraron, al inicio, una paridad de fuerzas entre ambos, y luego, cierta ventaja de la derechista conservadora, insuflaron en los inversionistas la percepción de que es probable que esta vez rompa el hilo de tres repechajes previos perdidos (el último, ante Pedro Castillo, en el 2021).

Esa perspectiva, pese al deja vu del 2021, prevaleció en mayo, y sumada a la hipótesis de los mercados internacionales sobre un pronto final de la guerra en Irán, hicieron retroceder a la divisa este mes a S/ 3.415, según el executive director sales &trading head de BTG Pactual Perú, Félix Olivares.

La guerra

La idea de que la crisis bélica en el Golfo Pérsico se resolverá en el corto plazo, subyace desde que comenzó y se sustenta en la presión de Donald Trump por ponerle coto a fin de normalizar el precio del petróleo y la gasolina en su país, si quiere tener probabilidades en las elecciones estadounidenses de medio término que se desarrollarán en noviembre.

Ayer, se habría dado un gran avance en esa dirección pues, luego de casi dos meses de una tregua entre EE.UU. e Irán, estos habrían llegado a un acuerdo preliminar que permitiría la reapertura del neurálgico estrecho de Ormuz –cuyo bloqueo desde marzo ha catalizado los precios del crudo- y dejaría para una segunda fase de negociaciones la discusión sobre el programa nuclear del país islámico y sus reservas de uranio enriquecido al 60%, que es insumo principal para la elaboración de armas nucleares.

Esas perspectivas de un cercano desenlace de la guerra debilitan al dólar a nivel global desde la segunda semana de abril, con correlato en el mercado local, a lo que se añade la significativa oferta de esa moneda por el pago de impuestos de las corporaciones locales, en medio de altas cotizaciones de metales que favorecen a las mineras peruanas, dijo Olivares.

Con el favorable contexto externo, los participantes de la plaza cambiaria doméstica se enfocarán en los comicios presidenciales.

En el mercado local, el dólar trepó en marzo y abril a S/ 3.46 y S/ 3.509, respectivamente

Escenarios posibles

De materializarse la presunción de una parte del mercado sobre el triunfo de Fujimori, la divisa estadounidense tenderá a bajar y llegaría en junio a S/ 3.25, indicó el estratega de BTG Pactual Perú.

Pero, si Sánchez es electo, el dólar saltaría a un rango de S/ 3.50 a S/ 3.60, también en junio, añadió.

Sin embargo, acotó que en este segundo escenario, el mercado estima que el izquierdista podría mover su postura política más al centro, lo que podría atenuar la presión alcista del dólar.

Ejecutivos de otros bancos de inversión internacionales manifestaron a este diario su proyección de un triunfo de Fuerza Popular. Hay inversionistas que están convencidos de que esta vez podría ganar un perfil como el de Keiko Fujimori, por lo que, por ahora, no hay temores a invertir ni se han movido indicadores clave, señalaron.

Ejecutivos como Fernando García, asociado de Nazca, estimó que, a lo sumo, el dólar subiría hasta S/ 3.70 o S/ 3.75 si Sánchez es ungido.

Así, pese a que la divisa alcanzó el nivel de S/ 4 durante el gobierno de Pedro Castillo, hoy no es parte del escenario base de las principales instituciones financieras, al menos en el corto plazo.

Bancos como BBVA señalan que puede haber alzas bruscas del dólar por el contexto electoral, pero acotan que luego de esos hipos su cotización descendería, por los fundamentos económicos de la economía, en particular los términos de intercambio (diferencia entre precios de los productos que el país exporta e importa) que hoy, por los elevados precios los metales, favorecen al Perú.