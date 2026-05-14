Cobre debilita al dólar en pleno conflicto en Medio Oriente. ¿Qué está pasando? (Fotocomposición: Joel Vilcapoma)
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Omar Manrique
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Zulema Ramirez Huancayo
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El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, vaticinó hace unos años que el cobre viviría, por estas épocas, un auge impulsado por una creciente demanda. No se equivocó.

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