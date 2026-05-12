Durante los últimos dos meses hemos visto un incremento sustancial en la volatilidad del sol, debido tanto a factores internacionales —el aumento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que se intensificaron a inicios de marzo— como a factores locales vinculados a las elecciones generales en Perú.

Este último elemento ha ganado especial relevancia en las últimas semanas: la posibilidad de una segunda vuelta entre un candidato de orientación promercado y otro con una agenda económica más heterodoxa ha generado una preocupación entre los inversionistas, desencadenando una demanda de USD 2.5Bn y llevando al tipo de cambio a una depreciación cercana al 5%, hasta alcanzar niveles intradía de 3.5410.

Destacamos que la disciplina fiscal, la independencia del BCR y los sólidos fundamentos de la economía peruana prevalecerán en el mediano y largo plazo. (Imagen generada con Gemini)

Durante esos días, el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) desempeñó un rol clave, interviniendo mediante su herramienta habitual, el swap cambiario venta, especialmente en las jornadas de mayor volatilidad del PEN, con la finalidad de contener la depreciación del sol.

Después de alcanzar los máximos del año, el tipo de cambio retrocedió hasta niveles cercanos a 3.46, en línea con el comportamiento de las demás monedas de la región, favorecido principalmente por una mejora en el contexto internacional. En particular, el mercado ha reaccionado positivamente a los avances en las negociaciones en Medio Oriente, ya que una eventual desescalada de las tensiones podría reducir la presión sobre el sector energético y mejorar el apetito por activos de mercados emergentes.

Por el lado de los fundamentos en Perú, poco ha cambiado. Seguimos con una cuenta corriente positiva, una balanza comercial alcanzando récord histórico, con un superávit cercano a los USD 37Bn, impulsado por exportaciones crecientes en medio de términos de intercambio también en niveles récord. Todo ello debería contribuir a la apreciación del sol; no obstante, actualmente el mercado está priorizando el ruido electoral ante los fundamentos macroeconómicos.

Desde nuestro punto de vista, creemos que el resultado de las elecciones tendrá un efecto binario sobre el desempeño del tipo de cambio. Ante una victoria de la candidata de orientación promercado, esperamos una fuerte apreciación del PEN, incluso llegando a retestear los mínimos niveles del año. Por el contrario, una victoria del candidato con una agenda económica más heterodoxa podría generar una marcada depreciación del PEN, llevando el par incluso hacia los máximos observados en los últimos dos años.

Si bien existe una alta incertidumbre respecto al rumbo que tomará la moneda, hay algo de lo que sí tenemos certeza: las intervenciones del banco central. Creemos que, si persiste una sólida demanda de dólares tanto de residentes como de no residentes, la autoridad monetaria continuará interviniendo mediante swaps cambiarios venta, sobre todo en el corto plazo.

En resumen, los sólidos fundamentos macroeconómicos del Perú, junto con un banco central creíble, continúan vigentes; no obstante, en el actual contexto de incertidumbre electoral, estos factores han pasado a un segundo plano.

El riesgo de un eventual gobierno de izquierda sigue latente, y el temor del mercado radica en una posible vulneración de la institucionalidad del país, lo que podría generar episodios de alta volatilidad cambiaria. Finalmente, destacamos que la disciplina fiscal, la independencia del BCR y los sólidos fundamentos de la economía peruana prevalecerán en el mediano y largo plazo, permitiendo que el sol continúe siendo, una vez más, una de las monedas más confiables de la región.

Rodrigo Cardenas es FX Trader Associate de BBVA en Perú.

Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.