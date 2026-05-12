La inteligencia artificial (IA) es cada vez más importantes para las áreas de recursos humanos, aunque su implementación todavía está lejos de consolidarse, revela un estudio de AXPEN. (Imagen: Freepik)
La inteligencia artificial (IA) es cada vez más importantes para las áreas de recursos humanos, aunque su implementación todavía está lejos de consolidarse, revela un estudio de AXPEN. (Imagen: Freepik)
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Guadalupe Gamboa
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La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en uno de los principales focos de la gestión humana en el Perú. De acuerdo con un estudio de Axpen, la alianza entre Apoyo Consultoría y Vinatea & Toyama, más de la mitad de empresarios ubica a la IA entre sus prioridades para los próximos 12 meses, solo detrás del desarrollo de talento y productividad.

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