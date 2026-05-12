De esta manera, el Perú se encuentra alineado a la tendencia internacional con un 52% de ejecutivos priorizando la adopción de IA en sus empresas pues, los datos a nivel mundial muestran que un porcentaje similar de líderes agregarán un agente de IA a sus equipos en 2026.

Con este avance de la IA, quedan detrás otros aspectos laborales como el fomento de la cultura empresarial y la reducción de la rotación laboral, indica el Sondeo Gerencial de Axpen, compartido con Gestión.

Sin embargo, el avance real todavía es limitado. La mayoría de empresas se mantiene en etapas iniciales, pues 5 de cada 10 aún se encuentran en una fase de pilotos puntuales y menos de un tercio hace uso regular en algunas áreas.

Apenas un 10% de las empresas evaluadas han logrado integrar la IA en procesos clave o utilizarla como una ventaja competitiva.

“Todo el mundo sabe de la importancia y la gran oportunidad que te da la IA para ganar productividad en las empresas, pero hasta el momento casi dos tercios han avanzado muy poco [...] Se está usando de manera puntual, descoordinada, sin una gobernanza clara. Hay una limitación que tiene que ver con la cultura y con la necesidad de adaptar la empresa hacia el cambio”, explicó José Carlos Saavedra, economista principal de Apoyo Consultoría.

Pese al mayor interés por la aplicación de la IA en las empresas, solo un 10% logra integrarla en procesos clave.

¿Por qué aún no avanzan en el uso de la IA?

El estudio precisa que entre las razones detrás del rezago están la dificultad técnica para integrar la IA con sistemas existentes, las limitaciones presupuestarias y la falta de claridad estratégica o de capacidades internas.

Tal como lo indicó Saavedra, una de las principales barreras para la adopción de la IA es la resistencia cultural al cambio dentro de las organizaciones. Este problema, precisó, se conecta directamente con la gestión del talento pues más de la mitad de empresas considera que su personal no está preparado para aprovechar la IA.

Cabe mencionar que esto se alinea con la tendencia internacional, pues un estudio de Korn Ferry indica que 3 de cada 4 líderes en Estados Unidos y Reino Unido creen que su empresa está rezagada en el aprovechamiento de los beneficios de la IA. Al mismo tiempo se indica que la Generación Z presenta la mayor resistencia hacia la adopción de IA en el trabajo.

Para Saavedra, una hipótesis es que el uso de la IA requiere de la complementariedad de la experiencia del trabajador. “La IA no está haciendo el trabajo por ti, te está complementando para hacerlo más rápido. Se apoya en tu experiencia para juzgar los resultados. Entonces, lo que se está viendo es que los trabajadores con más experiencia están empezando a aprovechar más”, indicó.

Una de las barreras para la adopción de la IA que más destaca es la resistencia cultural al cambio dentro de las organizaciones.

El desafío no solo radica en capacitar, sino en cerrar brechas en el mercado laboral. Según el sondeo, el 94% de empresas percibe dificultades para encontrar mano de obra calificada e incluso 2 de cada 10 ejecutivos considera que la posición donde tendrán más escasez es en perfiles digitales.

Saavedra precisó que esto no necesariamente responde al crecimiento económico, sino a problemas más profundos en la formación del talento pues hay una desconexión entre la demanda de habilidades de las empresas y la oferta de habilidades que surge de los institutos educativos.

De esta manera se venía observando un limitado avance del empleo juvenil por factores como la elección de carreras con baja demanda pues por un lado se tienen a “empresas que dicen: ‘No encuentro trabajadores calificados’. Y, también a personas que dicen: ‘No encuentro trabajo’”.

“El problema está en el empleo juvenil, porque es donde están los egresados. Algo está pasando con la calidad o la pertinencia de lo que están eligiendo los jóvenes para estudiar”, añadió.

Ante esta brecha de habilidades en IA, el sondeo revela que gran parte de las empresas está optando por realizar capacitaciones, pero poco más de un tercio aún no tiene una estrategia clara aún.

Según el sondeo, el 94% de empresas percibe dificultades para encontrar mano de obra calificada.

Regulación en IA avanza

En paralelo a estos desafíos, el Perú ya cuenta con un marco regulatorio específico para la IA, lo que implica nuevas exigencias para las empresas en el mediano y largo plazo.

Aunque la implementación de la Ley de IA -que fue promulgada a mediados del 2023 y su reglamento publicado en septiembre del 2025- terminará en el 2029, a partir de este año sectores clave como los de Salud, Educación, Justicia, Seguridad, Economía y Finanzas deberán comenzar a aplicarla.

Desde el próximo año se espera la ejecución de la ley en el rubro de Transporte, Comercio y Trabajo, mientras que en 2028 se iniciaría en Producción, Agricultura, Energía y Minería.

Entre las principales obligaciones están respetar los principios mínimos en IA de no discriminación, protección de datos, transparencia y la supervisión humana.

En el ámbito laboral, esto implica que las empresas deben informar cuando utilizan IA en decisiones relacionadas con trabajadores y garantizar que estas herramientas sean explicables. Además, se exige el desarrollo de políticas internas y protocolos de garantía.

El Perú ya cuenta con un marco regulatorio específico para la inteligencia artificial, lo que implica nuevas exigencias para las empresas en el mediano y largo plazo. (Imagen: AXPEN)