El Perú inició el 2026 con avances en el desarrollo de inteligencia artificial (IA), desde una mirada empresarial. Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA), elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el país escaló del puesto 8 al 7 en la región, alcanzando un puntaje de 51.93.

Aunque el índice de CEPAL -que evalúa aspectos clave como talento humano, desarrollo tecnológico y regulación- refleja un mayor desarrollo en infraestructura digital, investigación y gobernanza, se advierte que aún se observan limitaciones en las empresas

Entre las brechas se identifica una baja adopción de internet fijo en el sector empresarial, por debajo del 5%, así como una alta concentración de conectividad en Lima y Callao, y un limitado acceso a fibra óptica en zonas rurales.

Empresas en Perú mejoran en IA, pero enfrentan retos. (Fuente: iStock)

¿Cuál es la situación en el Perú?

De acuerdo con un análisis de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), los especialistas identifican tres niveles de adopción de IA en el sector empresarial peruano. Las grandes corporaciones lideran el proceso, aunque todavía en fases tempranas, pues apenas el 10% de sus proyectos logra resultados significativos.

En un segundo grupo se encuentran entre 300 y 500 empresas en transición, que han comenzado a implementar estas tecnologías. Mientras que, la mayoría de compañías permanece rezagada sin el uso de IA y aplicando únicamente herramientas básicas.

Esta situación está ampliando la brecha de competitividad entre las organizaciones que integran IA en sus operaciones y aquellas que aún no lo hacen.

Las grandes corporaciones lideran el proceso, aunque todavía en fases tempranas, pues apenas el 10% de sus proyectos logra resultados significativos. (Imagen referencial creada por GESTIÓN MIX usando la IA de "Perplexity")

Sectores con mayor avance

De acuerdo con la CCL, se identificó un desarrollo más rápido de la inteligencia artificial en sectores de servicios como banca y seguros, retail, educación y entretenimiento.

Por el contrario, industrias como minería, construcción y agroindustria presentan un avance más lento, debido a la complejidad de aplicar estas tecnologías en entornos físicos y operativos.

Por otro lado, en el ámbito gubernamental, el Perú ocupa el puesto 60 a nivel mundial en preparación para la IA, lo que lo posiciona en el quinto lugar en América Latina, superando a países como Colombia, Ecuador y México. Sin embargo, persisten limitaciones en infraestructura tecnológica.