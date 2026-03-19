Entrenar un modelo de frontera exige inversiones en cómputo superiores a 10,000 millones de dólares. (Foto: Kenneth Cheung/iStock)
Entrenar un modelo de frontera exige inversiones en cómputo superiores a 10,000 millones de dólares. (Foto: Kenneth Cheung/iStock)
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José Martínez Sanguinetti
José Martínez Sanguinetti

La generativa exhibe una fascinante paradoja : presenciamos un crecimiento explosivo en su adopción, pero los escasos gigantes del sector operan con pérdidas operativas multimillonarias. Esta dinámica responde a la estructura económica natural de una . El hilo conductor es el colosal costo de entrenamiento de los modelos, que genera , pero que de manera inevitable levanta barreras de entrada absolutamente infranqueables. Las pérdidas de hoy derivan, por el propio peso del mercado, en el poder del mañana.

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La vertiginosa carrera actual es dominada por un grupo muy reducido de corporaciones que ostentan métricas formidables:

La estructura de costos y el acceso a datos empujan a la industria hacia un oligopolio cada vez más cerrado. (Foto: tondone/iStock)
La estructura de costos y el acceso a datos empujan a la industria hacia un oligopolio cada vez más cerrado. (Foto: tondone/iStock)

• Sus plataformas líderes en consumo masivo superan los 800 millones de usuarios activos, logrando facturaciones anualizadas que rebasan velozmente los 5,000 millones de dólares.

• Apalancan su penetración global mediante una inmensa distribución orgánica, integrándose de forma nativa en más de 3,000 millones de dispositivos móviles.

• Se atrincheran con éxito en el segmento corporativo (B2B), proyectando ingresos superiores a 1,200 millones de dólares mediante arquitecturas con enfoques estrictos en seguridad empresarial.

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Pese a esta tracción, el selecto grupo “quema” capital aceleradamente. Entrenar un modelo de frontera exige inversiones en cómputo superiores a 10,000 millones de dólares. La viabilidad de este ritmo se sostiene en una premisa básica: en el margen, cada usuario no genera una pérdida. Como el costo marginal de procesar una consulta (inferencia) es inferior al ingreso por suscripción, la ecuación sigue viva. Así, estos inmensos costos fijos hundidos se convierten en un foso defensivo, una barrera estructural imposible para nuevos competidores, consolidando el sector en pocos actores.

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Una vez decantado este “oligopolio natural”, análogo al de los buscadores web o sistemas operativos, las economías de escala permitirán una rentabilidad sin precedentes mediante precios premium. Esta inyección de capital financiará ciclos de innovación inalcanzables, superando estructuralmente a los modelos de código abierto que carecen de esta maquinaria de monetización.

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Sin embargo, esta concentración engendra una segunda y profunda paradoja. La habilidad predictiva de estos modelos depende al 100% de información generada por terceros por la que originalmente no pagaron. Para legitimar sus futuras ganancias oligopólicas y evitar bloqueos legales, la industria transita inevitablemente hacia costosos acuerdos de licenciamiento de datos. Irónicamente, asumir este nuevo costo elevará aún más las ya prohibitivas barreras de entrada, blindando únicamente a los escasos competidores con el capital suficiente para pagarlo y consolidando, como consecuencia ineludible, este oligopolio cognitivo.

José Martínez Sanguinetti es CEO y fundador de Sothys Capital.

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