¿Hay nuevas exigencias que los inversionistas peruanos deben tener en cuenta? (Foto: Andina)
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Camila Vera
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El Perú ha construido uno de los esquemas macroeconómicos más estables de la región. Sin embargo, durante el evento Escenarios 2026: Inversiones y Elecciones, a cargo de SURA Investments, donde participó Gestión, diversos especialistas analizaron los retos actuales, así como el escenario que se abre para los inversionistas.

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