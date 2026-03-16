Perú arranca 2026 con crecimiento económico de 3.54%. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Aunque para el Perú el , hay elementos que presionan su crecimiento del PBI, sobre todo, en el mes de marzo. “En estas últimas semanas hemos perdido tres choques de oferta”, sostuvo Carlos Prieto, gerente de Estudios Económicos del Banco de Crédito del Perú (BCP), durante la presentación de su reporte trimestral.

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Las 3 piezas sobre el tablero

En detalle, Prieto se refirió a la vulnerabilidad del petróleo a nivel mundial, al problema local del y a un que podría golpear a los principales sectores del país.

Ante el panorama, precisó que la estimación de crecimiento al cierre del año sería de 3.2%, mientras que la demanda interna alcanzaría los 4.3%.

Pero agregó el vocero: “Hace un mes, sin ninguno de estos tres choques de oferta, yo les hubiera dicho que el Perú podría haber crecido entre 3.5 y 4%, podría haberse pegado incluso al 5%”.

Subrayó, por tanto, la necesidad de seguir monitoreando estos tres panoramas, sobre todo el climático, que es el menos controlable.

Y, en esa línea, compartió una apreciación optimista: “Aun así, Perú está bien posicionado debido al viento internacional muy favorable en cotizaciones del oro, cobre, plata. Será el tercer año consecutivo en que Perú crecerá entre 3% y 3.5%, y la demanda interna crecerá 4% o más. [...] Y si los choques se disipan: los números tienen riesgo al alza".

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