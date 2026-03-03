La ANIN dijo a Gestión fue que ya iniciaron el trámite correspondiente para obtener nuevos recursos para estas y más obras. Fotocomposición: Perplexity, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
La ANIN dijo a Gestión fue que ya iniciaron el trámite correspondiente para obtener nuevos recursos para estas y más obras. Fotocomposición: Perplexity, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

El fenómeno de El Niño Costero adelantó su arribo al Perú este año y dejó en el aire la pregunta de siempre: ¿y la prevención? Resulta que hay una entidad pública que nació con ese fin: la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), creada hace 3 años para reemplazar a la Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), en el gobierno de Dina Boluarte. ¿Qué ha ocurrido con sus proyectos?

TE PUEDE INTERESAR

CCL acusa a la ANIN de querer ser “juez y parte” en potenciales disputas: ¿qué critican?
Contraloría “interviene” en caso en adjudicación de ANIN en carretera Chulucanas–Frías
Consorcio ligado a Zhihua Yang fue presuntamente favorecido por la Anin

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.