Debido a un déficit presupuestal que la ANIN dice arrastrar desde mediados del 2025, tienen 29 obras, todas para mitigar golpes de fenómenos climáticos como el fenómeno de El Niño (FEN), paralizadas. Para reactivarse aguardan un desembolso del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Mientras, esperan que el FEN no dañe lo ya avanzado porque las obras volverían a elevar sus costos.

Los proyectos que hoy hacen falta

A inicios de febrero, la ANIN comentó a Gestión que, producto de la herencia que recibieron de la ARCC, manejaban 100 proyectos derivados de sus acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G).

De ese total, 29 correspondían a obras para enfrentar los embates de fenómenos climáticos, precisamente como el FEN. Su costo total bordea los S/ 15 mil millones, de acuerdo a datos de la Consulta Amigable del MEF.

¿Dónde se ubican estas iniciativas? Precisamente en varios de los 14 departamentos donde el Gobierno declaró en emergencia más de 700 distritos por el arribo del FEN la semana pasada.

A nivel de diseño, del total, la ANIN tiene 9 proyectos clave. Todos, salvo uno, registran más del 80% de avance en sus estudios.

Aquí están, evidentemente, obras que hoy aliviarían la vida de muchos peruanos, como los Drenajes Pluviales de Paita, Chiclayo y Trujillo y Tumbes.

Los otros 20 ya estaban en ejecución hasta su paralización y, nuevamente, serían útiles para frenar el alza del caudal de varios ríos en todo el Perú.

Por ejemplo, figuran aquí las canalizaciones y protecciones de las quebradas San Idelfonso y San Carlos (Trujillo); otro con el mismo fin en la quebrada Cañete (Lima), y uno más en Cansas (Ica).

También están aquí un grupo importante de obras para defensas ribereñas. Ríos que tiene la ANIN en su radar son: La Leche, Olmos y Motupe en Lambayeque; Tumbes, Lacramarca (Áncash) o Virú, en La Libertad, entre otros.

Las 29 iniciativas deberían culminar entre 2027 y 2031, sin embargo, estos periodos podrían alargarse de no reactivarse a tiempo, como ya viene ocurriendo, hecho que ha reconocido públicamente la ANIN.

“Hablamos de proyectos sensibles, que son necesarios porque son la prevención que hoy nos falta, como defensas ribereñas. En momentos como estos es clave que continúen y no se retrasen porque cada vez está más claro: los eventos climáticos serán más frecuentes en los años que vienen”, dijo Karla Gaviño, especialista en Gestión Pública.

Sobrecostos potenciales y dudas en el Norte

Si eso no fuese ya alarmante, todas, menos la protección de 30 quebradas en el río Mala, han sufrido sobrecostos entre el relevo de la ARCC y la ANIN, cuando esta última asumió su cartera, de acuerdo con la Consulta Amigable del MEF.

Y, podrían, de presentar daños por el FEN actual que duraría hasta noviembre, volver a elevar su costo. Ante ello, la ANIN reveló a Gestión que, si bien no tienen “un fondo de contingencia específico”, han activado planes de contingencia para proteger el avance de obra en 12 de los 20 proyectos que ya habían iniciado ejecución, usando sus recursos propios.

“Es importante señalar que ANIN ya cuenta con obras culminadas y operativas, como la Quebrada El León, la Quebrada Huaycoloro y las defensas ribereñas del río Matagente, que vienen cumpliendo su función de mitigación frente a eventos climáticos”, aseguraron.

Aparte llama la atención el detalle de 3 obras, claves para el norte del Perú: Drenaje Pluvial de Sullana y Talara, en Piura; y las Defensas Ribereñas y protección del Río Tumbes. la Consulta Amigable del MEF revela una alerta de riesgo: “inconsistencia entre la ejecución financiera y física superior al 20%”.

Esta es la alerta que aparece al revisar a detalle los proyectos del Norte que la ANIN tiene en Piura y Tumbes. Foto: Consulta Amigable - MEF.

Esto representa “un riesgo de que los recursos financieros no se conviertan en activos” y pone en duda “el cumplimiento de los objetivos de la inversión”.

La ANIN comentó a Gestión que la diferencia es temporal y que se corregirá en el sistema cuando la obra avance. “Responde al modelo contractual (NEC3), que contempla el otorgamiento de adelantos al inicio del contrato (...) Esta situación no constituye un sobrecosto ni una irregularidad”, precisaron.

Para Milton Von Hesse, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), la inestabilidad política ha permitido un “carnaval de inversión pública” donde el MEF ha dejado de hacer un seguimiento eficiente de las obras, permitiendo que se generen estos peligros.

“Es cierto que tienen proyectos a más del 80% de avance, sin liquidez y hoy están en riesgo, pero también esto: ¿qué pasó con ese dinero? ¿qué hizo el contratista? Es un jalón de orejas enorme, primero para la ANIN, pero también para el MEF", consideró.

Todo en manos de la premier Miralles

Lo que sí informó la ANIN a Gestión fue que ya iniciaron el trámite correspondiente para obtener nuevos recursos para estas obras. En total están solicitando S/ 2,470 millones, donde S/ 800 millones estarán destinados al pago de deudas a sus contratistas. ¿El resto? A mitigar daños en el avance de obra y reactivar proyectos, incluidos colegios y hospitales que también tienen a su cargo.

Actualmente, al ser su dependencia, esperan aprobación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a su solicitud. Con ese visto bueno, el pedido pasaría al MEF. Ello quiere decir que, incluso sin cambio de gobierno, el alivio financiero solicitado por la ANIN recaería en la misma persona: Denisse Miralles, hoy premier y quien fue titular del MEF con José Jerí.

Miralles, quien promovió la revisión integral de la cartera G2G del Perú, incluidos los proyectos de la ANIN cuando estuvo en el ministerio, ya había señalado públicamente sus reparos con la forma de proceder de la entidad: altamente veloz en gasto, pero con dudas en su eficiencia.

Para Gaviño, más allá de la urgencia climática, el Gobierno no debería entregar el dinero a ciegas a la ANIN. A su criterio, el MEF, no solo la Contraloría, deberían realizar un seguimiento a detalle del gasto de la ANIN.

La premier Denisse Miralles tiene en sus manos entregarle más recursos a la ANIN. Foto: PCM.

“La salida no puede ser siempre pedir más plata. En 2025, ante un pedido previo, el MEF alertó que pedían un aumento del 140% sobre su presupuesto inicial. Debe revisarse la gestión de la ANIN”, criticó.

Por su parte, Von Hesse propuso una salida que implicaría un sinceramiento mayor de la inversión pública. Ante el embate del FEN, sugirió, el Gobierno debería reasignar presupuestos, primero dentro de la misma ANIN, y abrir el abanico hacia otras entidades del Ejecutivo.

“Es lo primero que debió hacerse: reasignar recursos dentro del pliego ANIN. Otras cosas programadas para los próximos meses, mala suerte, se detendrá y ese dinero irá para la emergencia”, explicó.

Según Von Hesse, ello es muy fácil de ejecutar: solo bastaría un decreto de urgencia. De no ser suficiente, propuso hacer “recortes en otros pliegos presupuestales que reparten plata como si fuese canchita” dentro del mismo Ejecutivo.

“Los gobiernos subnacionales también tienen recursos, pero por su autonomía constitucional, la ANIN no podría tomarlos (...) Ellos deben hacerse cargo de sus territorios y hacer obras de prevención también”, agregó.