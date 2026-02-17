La Contraloría General de la República anuncia el inicio de una “recopilación de información” al proceso de adjudicación de la carretera Chulucanas–Frías, en la región Piura, llevado a cabo por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Esto lo dio a conocer mediante el Oficio N° 000032-2026-CG/OC7176.

¿Qué significa que el órgano de control inicie una recopilación de información? En buena cuenta, la Contraloría interviene en el caso y da un paso básico para iniciar un servicio de control. Es decir, si las evidencias tras esa recopilación son contundentes y amerita iniciar un servicio de control simultáneo o posterior, se ejecuta. De lo contrario, simplemente no se avanza más.

“(...) este Órgano de Control Institucional ha dispuesto el inicio de un servicio relacionado de recopilación de información al Procedimiento Especial de Contratación (PCEIC) para la contratación de la Construcción del Proyecto: ‘Mejoramiento de la carretera EMP, 1NR (Yapetera) - Fátima - Chapica - El Carmelo - Palo Blanco - Chilique Alto (salida) - Platanal Alto - Pampa de Ramada - Huasipe - Limón - Tucaque - Mastrante - Frías, distrito de Frías del distrito de Chulucanas, las provincias de Morropón y Ayabaca del departamento de Piura’, con CUI N° 2510582 (...)“, se lee en el documento.

El equipo de recopilación estará conformado por Ronald Capcha Cortez, jefe de equipo, y María Claudia García Moreno, integrante.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con Cuarto Poder, un consorcio ligado al empresario chino Zhihua Yang, con quien se reunió con el presidente José Jerí en diciembre de 2025 en un chifa, habría sido beneficiado en un proceso “exprés” por la ANIN para la adjudicación del proyecto vial para el mejoramiento de la carretera Chulucanas–Frías, en el distrito de Frías, provincia de Chulucanas, región Piura, al norte del país.

La obra, se calcula, beneficiaría a más de 28,000 pobladores de la zona, mejorando la transitabilidad y la conexión de al menos 13 distritos.

¿Cuál es la relación con Zhihua Yang?

La empresa China Railway N°10 Engineering Group ha sido relacionado en investigaciones previas con Zhihua Yang, quien ha sido acusado de presunto facilitador de empresas chinas en obras públicas.

La Anin, ante ello, sostiene que este proyecto se venía trabajando dentro de un proceso especial de contratación desde 2024, con un “road show” (presentación) previo para presentar la obra a posibles postores y una etapa de evaluación de precandidatos.

En tanto, el presidente de la entidad, Hernán Yaipén, avaló este proceso. El 12 de febrero de 2026, según el dominical, firma un documento en el que otorga su “no objeción” al resultado de la etapa y dispone que se registre la información en el Seace.

Cuarto Poder lo contacto para tomar sus declaraciones. Yaipén respondió de forma evasiva, alegando que el proceso “está hace seis meses”.