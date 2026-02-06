Las obras para evitar los embates del Fenómeno El Niño corren riesgos, aseguraron. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec.
Las obras para evitar los embates del Fenómeno El Niño corren riesgos, aseguraron. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

La crisis presupuestal de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) estaría por tocar un nuevo fondo. La suspensión de un grupo de obras, heredadas de la extinta Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), sigue generando estragos para la entidad, que recién tiene 2 años de existencia.

TE PUEDE INTERESAR

El suicidio fiscal del G2G
Cartera de proyectos G2G bajo la mira del MEF y MTC: está en “evaluación técnica”
MEF renegociará acuerdos G2G por falta de recursos: Carretera Central y otros bajo la mira

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.