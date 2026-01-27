Mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) descartaron que se haya realizado algún recorte presupuestal que afecte a los proyectos ejecutados bajo el mecanismo Gobierno a Gobierno (G2G), que en buena cuenta es obra pública.

Como se recuerda, a mediados de enero, Gestión ya había observado este riesgo: de cada S/100 de presupuesto público, solo S/ 17 serían para obras. Además, la propia ministra del sector, Denisse Miralles, reconoció que había la necesidad de repensar al G2G y se renociarían contratos.

Al respecto, ¿qué argumentan ahora las carteras a cargo?

Sin modificación presupuestal

“No existe ningún recorte ni modificación presupuestal en dichos proyectos”, se pudo leer en la misiva.

Lo que se viene realizando es una revisión técnica integral de la cartera G2G, con el objetivo de garantizar sostenibilidad fiscal, viabilidad financiera y correcta priorización de las inversiones públicas.

Esta revisión responde a que varios proyectos incorporados en gestiones anteriores —entre ellos la Vía Expresa Santa Rosa y la Nueva Carretera Central— fueron comprometidos sin una evaluación previa de capacidad presupuestal que asegurara su financiamiento completo durante todo su ciclo de ejecución.

En esa línea, “en el proyecto de Ley de Presupuesto 2026, ambos proyectos cuentan con S/ 297 millones, y entre 2027 y 2028 con S/ 127 millones adicionales, lo que representa aproximadamente el 5% del costo total estimado. Solo la Nueva Carretera Central tiene un costo proyectado de S/ 24,600 millones”, se especificó.

Una cartera onerosa

Asimismo, estos contratos G2G fueron suscritos mediante Decretos Supremos emitidos en 2021 sin contar con la opinión técnica de capacidad presupuestal del MEF.

Esta omisión generó, al igual que con otros proyectos G2G, una cartera altamente onerosa con incrementos de costos superiores al 200% respecto a los montos inicialmente previstos, afectando la predictibilidad fiscal y presionando de manera creciente el presupuesto público.

En este contexto, el MTC y el MEF vienen definiendo una estrategia que permita asegurar el financiamiento integral de las obras y su adecuada operación y mantenimiento bajo esquemas alternativos que garanticen sostenibilidad financiera.