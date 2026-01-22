En el marco del reciente evento de promoción del nuevo marco normativo para la inversión privada, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) resaltó que el sector transporte representa el reto más crítico para el país en términos de conectividad y cierre de brechas de largo plazo.

La titular del MEF, Denisse Miralles, resaltó que la falta de una red de transporte eficiente está postergando el progreso de zonas fundamentales.

“Nuestro país no está conectado. No es posible que la región más grande en tamaño de nuestro país no tenga una vía de conexión eficiente. Estamos postergando el desarrollo de esa región”, comentó en el marco de un evento sobre la nueva ley de Asociaciones Público Privadas (APP).

Las mayores brechas

Solo en transporte, la brecha de infraestructura de corto plazo asciende a S/ 35,970 millones, mientras que en el largo plazo se requieren más de S/ 160,958 millones para cerrarla.

En segundo lugar se ubica el rubro de saneamiento, con un déficit de infraestructura que asciende los S/ 28,819 millones en el corto plazo y los S/ 71,544 millones en el largo plazo.

En tercer lugar se ubican los servicios de salud, con una brecha de S/ 27,545 millones a corto plazo y de S/ 58,727 millones en un mayor periodo.

Otras brechas que resultan preocupantes se encuentran en los sectores de telecomunicaciones, agricultura y riesgo, agua, electricidad y educación.

El MEF indica que la brecha de infraestructura desde la perspectiva de largo plazo es más desafiante en el sector transporte. (Imagen: MEF)

Ante esto, Miralles subrayó la urgencia de implementar mecanismos de APP y proyectos en activos que permitan desarrollar los proyectos de infraestructura pues no todo se puede financiar con recursos públicos .

Según la representante del MEF, no se puede establecer el uso exclusivo de recursos fiscales para algunos proyectos, ya que el presupuesto se quedaría desfinanciado rápidamente.

“Sobre todo los grandes proyectos de inversión tienen que ser promovidos con modalidades que nos permitan el apalancamiento, que nos permitan incorporar capital privado para el desarrollo de esa infraestructura de mediano y largo plazo”, indicó.

Miralles añadió que la infraestructura no debe ser considerada un fin en sí misma, sino un medio para garantizar servicios de calidad, donde el responsable del de la construcción también gestione una operación y mantenimiento sostenible a largo plazo.