La inversión acumulada en infraestructura de transportes concesionada durante el 2025 alcanzó los US$14,085 millones, lo cual significó un crecimiento del 10.4 % respecto a los US$12,762 millones alcanzados el 2024.

Así lo informó el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), que refirió que el último año se incrementó en US$1,323 millones la valorización de inversiones bajo concesión.

Este resultado -indicó- refleja la aceleración de proyectos estratégicos, principalmente en la infraestructura del Metro de Lima y el sector aeroportuario, que concentraron la mayor ejecución durante el año que pasó.

Línea del Metro lideró ejecución

Por tipo de infraestructura, la de la Línea 2 del Metro de Lima lideró la ejecución anual con US$ 603.7 millones valorizados, equivalente a cerca del 46% del total invertido en 2025, destacando las inversiones ejecutadas por la concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima.

Le siguió la infraestructura aeroportuaria, con US$481.3 millones, impulsada principalmente por las inversiones realizadas por Lima Airport Partners (LAP), asociadas a obras de ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Nuevo aeropuerto internacional Jorge Chavez. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

En menor magnitud se registraron inversiones en carreteras (US$ 137.0 millones) y puertos (US$ 100.6 millones), vinculadas a trabajos de mantenimiento, mejoras operativas y adecuaciones de seguridad ejecutadas por las respectivas concesionarias.

Diciembre marcó el pico de inversión del año

El mayor nivel mensual de inversión se registró en diciembre de 2025, con US$290.5 millones valorizados, destacó el ente supervisor.

Nuevamente, anotó, la infraestructura de la Línea 2 del Metro de Lima lideró la ejecución con US$ 140.9 millones -equivalente al 48.5 % del total mensual-, seguido por carreteras (US$ 62.8 millones), aeropuertos (US$ 59.2 millones) y puertos (US$ 27.5 millones).

Avance de compromisos de inversión

En términos acumulados desde el inicio de las concesiones de infraestructura (con US$14,085 millones al cierre del 2025) representa un avance global de 64% respecto al importe referencial total de los contratos de concesión, estimado en US$ 22,008 millones.

Este nivel de ejecución -indicó Ositrán- evidencia un avance sostenido en el cumplimiento de los compromisos de inversión asumidos por los concesionarios.

Por sector, las carreteras registran el mayor nivel de avance acumulado, con 82.9 % del compromiso de inversión ejecutado.

En carreteras concesionadas es donde se registra el mayor avance de las inversiones en infraestructura. (Foto: Difusión)

Le siguen los ferrocarriles y Líneas del Metro, con un avance de 73.3 %, impulsado principalmente por las inversiones realizadas por la concesionaria de la Línea 2 del Metro.

En el ámbito aeroportuario, el avance acumulado alcanza 56%, destacando las inversiones ejecutadas por Lima Airport Partners (LAP) en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, mientras que los puertos registran un avance de 61.6 %, asociado a obras de modernización y mejoras operativas en terminales concesionados.

