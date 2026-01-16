El acuerdo para la ampliación de la capacidad de la Línea 1 del Metro de Lima se concretaría este año, según la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

El director de ProInversión, Luis Del Carpio, indicó que en los primeros meses del año se anunciará oficialmente la viabilidad de la solución para aumentar la capacidad de la Línea 1.

“ En enero o los primeros días de febrero vamos a anunciar la viabilidad de la solución. El año pasado firmamos un acuerdo con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), los que nos encargaron hacer la formulación de la solución, la que hemos realizado con ellos y el concesionario”, dijo tras ser consultado por Gestión.

El objetivo de la ampliación de capacidad es preparar a la Línea 1 para su futura conexión con la Línea 2 del Metro de Lima. Actualmente, la Línea 1 no tiene la capacidad suficiente para absorber el flujo que llegará desde una línea más rápida y con más trenes.

La solución planteada, indicó, permitirá que los trenes pasen con mayor frecuencia, pasando cada 3 minutos a cada 2 o 1.5 minutos. Asimismo, la ampliación permitiría que aumenten la atención a 400 mil usuarios, sumando un total de 1 millón de pasajeros al día.

Una vez anunciada la viabilidad entre enero y febrero, el siguiente paso será la firma de la adenda que permita ejecutar las obras. Del Carpio señaló que el objetivo es avanzar con esto a mitad del 2026.

“ Hacia junio o julio deberíamos llegar a un acuerdo para que llegue a un millón de pasajeros (…) Es un trabajo en equipo que estamos haciendo y hacia esos meses iniciaremos las obras ”, indicó.

El representante de ProInversión recordó que esta ampliación está dentro de la propuesta que se le hizo al presidente José Jeri, respecto a los proyectos que se tienen contemplados cerrar este año.

Por otro lado, Del Carpio destacó que el esquema planteado permitiría que la ampliación se sostenga en gran parte con los propios ingresos del sistema.

“Es una solución prácticamente autofinanciada porque los 400,000 usuarios adicionales que pagan por servicio diario, lo multiplicamos por la cantidad de días en el año. Esta línea siempre está al límite de su capacidad y rápidamente va a sobrepasar el millón de usuarios diarios porque es algo que funciona”, añadió.

Como se recuerda, hace unas semanas la ATU se pronunció descartando un posible aumento en el precio del pasaje de la Línea 1. Esto luego de que previamente un directivo del MTC indicara que las mejoras para ampliar la capacidad del servicio implicarían un aumento “razonable” de la tarifa que se cobra a los usuarios.

Anteriormente el concesionario de la Línea 1 también mencionó la posibilidad, señalando que habían presentado propuestas para pasar la tarifa de S/ 1.50 a S/ 3 para poder financiar este proyecto de manera masiva y que el Estado cofinancie solo US$ 56 millones.