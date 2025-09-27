El gerente general de la Línea 1 del Metro de Lima, José Zárate, explicó los detalles. (Fuente: Andina)
El gerente general de la Línea 1 del Metro de Lima, José Zárate, explicó los detalles. (Fuente: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

Han pasado dos años desde que se planteó extender la Línea 1 del Metro de Lima desde Villa El Salvador hacia Lurín, con el fin de aliviar la demanda de transporte en el sur de Lima Metropolitana. Gestión te cuenta qué pasó.

TE PUEDE INTERESAR

Línea 3 y 4 del Metro de Lima: Corea del Sur quiere construir los proyectos ferroviarios
MTC: Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao ya cuentan con financiamiento para iniciar
Metro de Lima: se inicia construcción de interconexión entre las líneas 1 y 2

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.