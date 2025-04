En este contexto, David Hernández, presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), descartó que el foco hoy en día esté puesto sobre la propuesta de ampliación de la Línea 1 hasta el distrito de Lurín (actualmente las estaciones van desde San Juan de Lurigancho hasta Villa El Salvador).

“Sobre la ampliación de la extensión (de la Línea 1) y nuevas estaciones (…) hay un perfil, una propuesta, pero no está dentro de las evaluaciones técnicas. No tiene un horizonte definido. Cuando lo anunciemos, se hará a través del concedente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)“, apuntó.

Hernández agregó: “Por ahora hemos planteado que la prioridad en Línea 1 es la ampliación de capacidad” . ¿A qué se refiere?

La meta progresiva es que la espera entre un vagón y otro se reduzca desde 3 minutos a 1.5 minutos. Mencionó que un consultor presentará los tiempos que tomará alcanzar esta meta y cuál será estrategia concreta. Pero, en general, la idea de reducir los minutos de espera es que se pueda incorporar más trenes y así se reduzcan las largas colas de espera.

Esto no es lo único. Como parte de la estrategia de ATU, se apunta a ampliar algunas de las estaciones existentes. Por ejemplo, citó, la estación de interconexión con la Línea 2, Bayóvar, Miguel Grau, Atocongo, Villa María del Triunfo.

Línea 2 del Metro de Lima

Sobre la Línea 2 del Metro de Lima, que actualmente funciona parcialmente (etapa 1A), Hernández señaló que como parte de los hitos para la implementación del Sistema Integrado de Transporte (SIT), entraría en operación ya en todas sus etapas en el 2028.

Sin embargo, hay que recordar que los retrasos han llevado a que la empresa supervisora del proyecto, contratada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), realizara un ejercicio respecto a la posible fecha de culminación bajo las circunstancias actuales: el resultado fue que la obra culminaría aún en agosto del 2029.

Al respecto, el presidente ejecutivo de ATU comentó ante la consulta de Gestión que aunque aún no hay un nuevo cronograma como tal, el concesionario ha presentado una propuesta para reorganizar las tareas y actividades. Sin embargo, aún no se ha oficializado un nuevo plazo, por lo que el 2028, hasta ahora se mantiene como fecha.

“Nosotros participamos en las reuniones con el MTC (...) Hay detalles en evaluación del cronograma. Pero, esto no significa que -al menos hasta ahora- la fecha haya cambiado. El cronograma podría hacer que cambie, pero no se ha definido aún (...) La fecha en este momento formalmente no ha cambiado, es 2028 ″, comentó.

Línea 3 y 4 del Metro de Lima

El ministro del MTC, Raúl Pérez Reyes, relanzó a fin del año pasado la Línea 3 y 4. En ese momento, el foco estaba puesto en dos figuras: la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G) y la creación de un fideicomiso de titulación.

De hecho, previamente, casi al cierre del 2023, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó la constitución de un Fideicomiso de Titulización para el financiamiento de proyectos de infraestructura de transporte y movilidad urbana en Lima y Callao. Este fideicomiso estaría a cargo de la ATU, y tenía como foco acelerar la construcción de estas obras al permitirse que sean ejecutados bajo la modalidad de contratación G2G.

Todo esto quedó en el pasado con la llegada de José Salardi a la cartera del MEF, pues fue claro al ingresar: la Línea 3 y 4, entre otros proyectos, se harán bajo Asociación Público Privada (APP).

Sobre esto, el presidente ejecutivo de la ATU señaló ante la consulta de Gestión que no irán en sentido contrario al MEF ni a ProInversión, pero lo cierto es que desde sus fueros ellos hicieron “una propuesta de las mejoras prácticas en el mundo, que dicen una ‘alianza’ entre la obra pública y la APP”.

Sistema de recaudo único en el transporte de Lima

Otro tema que ATU tiene en la mira es el sistema de recaudo. Se espera que para la segunda parte de este año se pase al nivel 4, es decir, a un recaudo único (una sola tarjeta para todo el transporte).

“El nivel 4 es donde se integran los servicios y hay repartición de lo que se recauda. La integración tarifaria no es solo un modelo económico sino un apoyo operativo”, comentó.