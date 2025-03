En total, son 13 proyectos en esta categoría, que juntos involucrarían una inversión de más de US$ 19,300 millones. Todos pertenecen al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Los dos más destacados son, sin duda, las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao, que hasta ahora el MTC promovía bajo la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G).

¿Por qué las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima ahora serán APP?

En noviembre pasado, el MTC anunció que, junto a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), presentaron los proyectos de las líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao a representantes de 29 embajadas acreditadas en Perú.

El objetivo, indicaron entonces, era conseguir la colaboración internacional para ejecutar la obra bajo el mecanismo G2G.

Al respecto, ahora el ministro Salardi señaló que han conversado con el MTC para que ambas líneas de trenes vayan “íntegramente como APP”.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, presentó ambos proyectos ferroviarios a 29 embajadas en noviembre último. Foto: MTC.

“Será una APP con componentes interesantes, con la idea de tener modalidades novedades en la materia. Son dos proyectos fundamentales para atacar el problema del tránsito que tenemos en la ciudad”, refirió.

Salardi también advirtió que hay prisa por sacar adelante ambos proyectos, ya que se estima que el tráfico de Lima y Callao empeore en los próximos años.

“Si los iniciábamos como G2G íntegros, iba a ser difícil viabilizarlos presupuestalmente porque un G2G se debe amortizar en dos o tres años. Una APP te da un horizonte de 15 años. Esa es la manera de impulsarlos”, explicó.

¿Cuándo se estima adjudicar las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao?

El ministro de Economía aseguró a Gestión que, si bien aún están armando el esquema APP para ambos proyectos, su adjudicación podría darse antes del fin de este gobierno.

“Las líneas 3 y 4 tienen la particularidad que ya tienen un estudio de preinversión aprobado. Partimos de esa base, por lo que entrarán directamente a estructuración. Nuestro objetivo es poderlos adjudicar en 2026″, destacó.

Con esa meta trazada, Salardi agregó que se buscará una “sinergía” con las Oficinas de Gestión de Proyectos (PMO, por sus siglas en inglés), de los G2G, para hacerlos viables.

“Deben ser una APP para no comprometer el aspecto fiscal y tenga viabilidad del largo plazo. Recogerá las buenas prácticas del G2G”, agregó.

Por su parte, Luis Del Carpio, director ejecutivo de ProInversión, recordó a este Diario, que la agencia ya tiene experiencia promoviendo ferrocarriles bajo la modalidad de APP.

“Comenzamos con la Línea 1 del Metro, que tuvo un esquema inicial y luego se agregaron componentes por etapas. También está la Línea 2, que es subterráneo y completamente integrado”, sostuvo.

Del Carpio comentó también que ProInversión ya incorporó a los PMO dentro de sus fases de estructuración, por lo que se tomarán en cuenta las experiencias internacionales ferroviarias.

“ProInversión para las Líneas 3 y 4 encontrará la forma más eficiente a partir de esas tres experiencias. La APP será el paraguas porque cualquier infraestructura de ese tipo debe ser sostenible temporal y financieramente”, resaltó.

¿Qué otros proyectos se podrían sumar a la cartera APP?

Además de las líneas de metro de la capital, Salardi comentó que son en total 13 los proyectos que ahora ProInversión promoverá como APP, todos provenientes del sector Transportes.

En esta categoría se encuentran 10 teleféricos en Lima y regiones como Áncash, Cusco, Puno, Moquegua y San Martín. El más destacado es el Teleférico Huascarán.

En la capital se harían tres infraestructuras de este tipo en El Agustino, Independencia y San Juan de Lurigancho. Los 10 teleféricos involucrarían una inversión de US$ 520 millones.

Además, uno de los siete trenes que el MTC venía promoviendo bajo la modalidad G2G, el Ferrocarril San Juan de Marcona-Andahuaylas (US$ 8,162 millones), también se estructuraría ahora bajo una APP.

Foto: MEF.

En la previa al anuncio de Salardi, Raúl Pérez-Reyes, titular del MTC, había comentado a Gestión que este tren, junto al Ferrocarril Lima-Ica, eran los más avanzados del paquete de siete que mantenían bajo G2G.

“Son los dos que tienen el estudio de perfil aprobado. Para el Ferrocarril Lima-Barranca está en ese proceso y los otros cuatro están próximos a hacer la convocatoria para sus propios perfiles”, adelantó.

Estos últimos cuatro son el Ferrocarril Hidroeléctrica-Quillambamba, Ferrocarril Barranca-Trujillo, Ferrocarril Cajamarca-Lambayeque y Ferrocarril Chancay-Pucallpa.

Sobre estos otros proyectos ferroviarios, Salardi no dio anuncios. Lo que sí comentó que ya se tienen los montos de pre-inversión para las Líneas 3 (US$ 6,924 millones) y 4 (US$ 3,739 millones) del Metro de Lima y Callao.

