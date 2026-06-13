Si en los últimos meses ha notado que su visión se ha vuelto borrosa o menos nítida, que los colores lucen apagados o que actividades como leer, conducir o reconocer rostros resultan cada vez más difíciles, podría estar desarrollando catarata. Esta condición ocular suele estar asociada al envejecimiento, aunque también puede aparecer por otros factores. ¿Cómo detectarla y qué alternativas existen para tratarla?

La catarata se produce cuando el cristalino, el lente natural del ojo encargado de enfocar la luz sobre la retina, pierde transparencia con el paso del tiempo. Como consecuencia, la luz no atraviesa correctamente el ojo y la visión comienza a deteriorarse de forma progresiva.

“A medida que la catarata progresa, puede interferir significativamente con la calidad de vida del paciente. Mediante un examen oftalmológico completo, el especialista puede determinar si la disminución visual corresponde a catarata u otra condición ocular”, explicó el Dr. Luis Izquierdo Villavicencio, director médico de Oftalmosalud.

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¿Cuáles son los principales síntomas?

Entre las señales más frecuentes asociadas a la catarata se encuentran la visión borrosa o turbia, la pérdida de intensidad de los colores y la dificultad para desarrollar actividades cotidianas que requieren una buena capacidad visual.

La visión borrosa, la pérdida de nitidez y la dificultad para reconocer rostros pueden ser señales de catarata.

Aunque la enfermedad suele presentarse con mayor frecuencia a partir de los 60 o 70 años, también puede desarrollarse a edades más tempranas debido a factores genéticos, metabólicos, traumáticos o asociados a otras enfermedades.

Por ello, los especialistas recomiendan realizar controles oftalmológicos periódicos, especialmente cuando aparecen cambios progresivos en la calidad de la visión.

Tecnología busca mejorar la precisión de la cirugía

La cirugía de catarata ha incorporado nuevas herramientas tecnológicas orientadas a mejorar la precisión de los procedimientos. En Perú, Oftalmosalud cuenta con el láser FEMTO Z8 NEO de Ziemer, una plataforma que asiste al especialista en distintas etapas de la intervención quirúrgica.

La cirugía de catarata asistida con láser de femtosegundo permite automatizar con alta precisión tres etapas fundamentales del procedimiento: las incisiones corneales, la capsulorrexis circular continua y la fragmentación del cristalino.

Según explicó el especialista, esta tecnología complementa la cirugía convencional al ofrecer una mayor precisión, reproducibilidad y predictibilidad durante la operación.

La cirugía moderna de catarata incorpora nuevas tecnologías y lentes intraoculares orientados a mejorar la recuperación visual de los pacientes. (Foto: Internet)

Asimismo, procedimientos que tradicionalmente se realizaban de forma manual mediante instrumental microquirúrgico pueden ejecutarse con asistencia láser de alta exactitud.

Más allá de retirar la catarata

La cirugía moderna de catarata no solo busca remover el cristalino opacificado. Actualmente, también apunta a mejorar la rehabilitación visual mediante lentes intraoculares de última generación adaptados a las necesidades de cada paciente.

Estos dispositivos permiten corregir la visión lejana, intermedia y cercana, contribuyendo a una recuperación visual más personalizada tras la intervención quirúrgica.