Dentito, startup arequipeña especializada en automatización de procesos para consultorios médicos, fue adquirida por DocToc Health, empresa peruana enfocada en soluciones digitales para la gestión médica en América Latina. La operación involucra a una plataforma que utiliza inteligencia artificial y WhatsApp para optimizar la programación de citas, el envío de recordatorios y la comunicación entre médicos y pacientes.

La startup fue creada por Diego Salazar, Pedro Domínguez y Matías Avendaño con el objetivo de resolver una problemática frecuente en los consultorios independientes: el largo tiempo que los profesionales de la salud destinan a tareas administrativas.

Dentito participó en el programa de incubación de Kaman, la incubadora de negocios de la Universidad Católica San Pablo (UCSP). En 2024, obtuvo el primer puesto y recibió capital semilla para fortalecer su desarrollo.

Más adelante, la startup también ganó el concurso Startup Perú 11G de ProInnovate, reportó el medio arequipeño Encuentro.

Diego Salazar, Pedro Domínguez y Matías Avendaño fundaron Dentito. (Foto: Encuentro).

¿Qué hace Dentito?

Dentito nació para atender una necesidad recurrente entre médicos y consultorios independientes: la gestión de citas, recordatorios y comunicaciones con pacientes, tareas que suelen consumir varias horas de trabajo administrativo.

En esa línea, desarrolló una plataforma basada en inteligencia artificial y WhatsApp que automatiza la programación de citas, el envío de recordatorios y la interacción con pacientes.

Además de gestionar citas y recordatorios, la plataforma facilita el acceso a información relevante para el seguimiento clínico de los pacientes y permite reactivar usuarios antiguos mediante procesos automatizados basados en información histórica.

De acuerdo cifras del proyecto, la solución permite reducir hasta en 80% el tiempo destinado a tareas administrativas y elevar en 25% la retención de pacientes.

¿Qué significa el “exit” de una startup?

La adquisición de Dentito por parte de DocToc Health constituye el primer “exit” reportado para una startup tecnológica nacida en Arequipa y en el sur del Perú.

En el ecosistema emprendedor, un “exit” ocurre cuando una empresa es adquirida total o parcialmente por otra organización. Este tipo de operaciones suele ser considerado una señal relevante dentro de la industria de startups, ya que refleja la capacidad de una empresa para generar valor y atraer el interés de compañías más grandes.

La operación involucra a DocToc Health, firma peruana especializada en soluciones digitales para la gestión médica en América Latina.

Kaman, incubadora de la Universidad Católica San Pablo, ha acompañado a más de 140 startups y contribuido a la obtención de más de S/4 millones en financiamiento.

Kaman y Startup Perú: el camino de Dentito antes de su adquisición

El crecimiento de la startup estuvo acompañado por Kaman, incubadora que durante los últimos diez años ha trabajado con emprendimientos provenientes de Arequipa, Lima, Cusco, Tacna, San Martín, Huánuco y otras regiones del país.

Karen Gutiérrez Martínez, jefa de sección de Kaman y docente del Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCSP, destacó el alcance de la operación.

“Este hito demuestra que desde Arequipa se pueden construir soluciones tecnológicas capaces de competir en mercados exigentes y generar interés de empresas líderes. Como universidad, buscamos impulsar emprendimientos que transformen problemas reales en oportunidades de desarrollo para el país”, afirmó.

Durante su trayectoria, Kaman ha incubado más de 140 startups, contribuido a la obtención de más de S/4 millones en financiamiento para emprendimientos innovadores y acompañado a más de 60 startups ganadoras de fondos nacionales e internacionales.