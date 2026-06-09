La IA empieza a cambiar la forma en que las empresas buscan y comparan proveedores, impulsando estrategias como el AEO. Foto: ChatGPT/ Composición Gestión.
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Giancarlos Torres
mailGiancarlos Torres

Por años, la estrategia digital de las empresas B2B estuvo marcada por una lógica conocida: posicionarse en Google, atraer tráfico a sus páginas web y convertir visitas en oportunidades de negocio. Sin embargo, ese modelo empieza a transformarse.

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