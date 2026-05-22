El networking deja de ser social y se convierte en herramienta de ventas, según especialistas. Empresas buscan dejar atrás la improvisación comercial. Foto: referencial
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Fernando Cuadros Concha
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Más de 716,000 empresarios peruanos buscan hoy formas de hacer crecer sus negocios, aunque 4 de cada 10 afirman sentirse estancados o atrapados, según datos del Insight Hunting SEO de Impulso, difundido por BNI Perú. El estudio revela una preocupación habitual entre las mypes: prosperar dejó de depender solo del contexto económico, y ahora depende de otras variables, ligadas a las relaciones de confianza.

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