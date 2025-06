Mucho se ha escrito sobre los beneficios del networking al buscar trabajo. El problema es que es poco probable que reciba alguno de esos beneficios si no hace un seguimiento después de las reuniones que ha solicitado, y ese es un fallo sorprendentemente común.

Recientemente, antes de un seminario web para más de 1,000 exalumnos de escuelas de negocios y universidades europeas, preguntamos con qué frecuencia habían recibido seguimiento de parte de las personas con las que se habían reunido por motivos de networking, y descubrimos que más de la mitad de ellos nunca volvieron a saber nada.

Entonces, ¿cómo puede usted dar seguimiento a las reuniones de networking de una forma que sea viable y efectiva?

Para ayudar a responder esta pregunta, pedimos a los participantes del seminario web que compartieran sus mejores y peores experiencias al relacionarse con personas que hacían networking, y recibimos más de 170 respuestas.

¿Cómo hacerlo bien?

Entonces, ¿qué constituye un buen seguimiento?

Las tres respuestas principales que recibimos de nuestros encuestados fueron estas: Saber que su consejo había tenido un impacto positivo en la persona que se puso en contacto (43%); recibir un agradecimiento (23%); y saber que su consejo había sido seguido (22%).

Muchos encuestados mencionaron lo valioso que fue recibir actualizaciones continuas de alguien a quien habían aconsejado. Como lo expresó una persona: “Se mantuvieron en contacto y me mantuvieron informado sobre su trayectoria profesional, a menudo recordándome que soy la razón de su ascenso… Obviamente, me sorprendí y me sentí feliz”.

Exprese su agradecimiento

Esto es sencillo. Puede implicar decir algo tan simple como: “Gracias nuevamente por su tiempo y sus ideas el día de ayer”. Una expresión oportuna y cortés de agradecimiento significa mucho.

Resalte el consejo que le resultó más útil

La clave aquí es ser específico, lo cual le permite a la persona saber que usted estaba genuinamente interesado en lo que hablaron. También le brinda la oportunidad de halagarla de forma auténtica.

Pida con humildad si puede volver más adelante con preguntas adicionales

Las personas que hacen esto casi siempre reciben una respuesta afirmativa, y al hacerlo activan una respuesta de “compromiso y coherencia”, como la describe el psicólogo Robert Cialdini en “Influence: The Psychology of Persuasion”. Cialdini descubrió que, si usted logra que alguien acepte verbalmente realizar una acción en el futuro, aumentará la probabilidad de que efectivamente la realice. En este caso, lo que usted espera es una respuesta a un correo electrónico de seguimiento que enviará más adelante.

Dejar pasar un tiempo y luego reiterar su agradecimiento, junto con una descripción de cómo le ha ayudado el consejo recibido, genera una gran confianza con su contacto y lo posiciona como el tipo de persona receptiva y proactiva que es agradable y gratificante apoyar.

La gratitud no necesita tomar mucho tiempo ni requerir gestos dramáticos. Considérela un punto de partida y no un punto final en una relación. Los siguientes pasos están completamente bajo su control. En lugar de paralizarse ante la idea de redactar una nota de agradecimiento o de olvidarse de quienes lo han apoyado tan pronto como hace clic en “Enviar”, juegue a largo plazo.

*Por: Neil Courtis (fundador de Sensible Media Ltd) y Steve Dalton (fundador de Contact2Colleague)