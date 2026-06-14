La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) prorrogó excepcionalmente el plazo para presentar la Declaración Jurada Informativa Reporte Local – Formulario Virtual N.° 3560 correspondiente al ejercicio gravable 2025. La nueva fecha límite será el periodo octubre de 2026.

La medida fue oficializada mediante la Resolución de Superintendencia N.° 113-2026/SUNAT y responde a la necesidad de actualizar el formulario virtual para adecuarlo a recientes cambios normativos en materia de precios de transferencia, particularmente a las modificaciones introducidas en el numeral 7 del inciso e) del artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta.

SUNAT posterga vencimiento del Reporte Local por actualización del formulario. Foto: Andina.

Según explicó la administración tributaria, actualmente se viene culminando la actualización informática del formulario, incorporando nuevas funcionalidades y ajustes que permitan registrar información alineada con los nuevos lineamientos aplicables a los métodos de valoración en precios de transferencia.

La obligación de presentar el Reporte Local alcanza a los contribuyentes comprendidos en las reglas de precios de transferencia cuyos ingresos devengados en el ejercicio superen las 2,300 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Estos deben informar las operaciones que generan rentas gravadas y/o costos o gastos deducibles para efectos del Impuesto a la Renta.

SUNAT precisó que la prórroga impactará aproximadamente a 4,000 contribuyentes comprendidos dentro del ámbito de precios de transferencia. Como referencia, 4,597 contribuyentes presentaron esta declaración correspondiente al ejercicio 2024.