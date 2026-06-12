El Pleno del Congreso de la República aprobó el dictamen correspondiente a los proyectos de ley 3783 y 13935, que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2029 la vigencia de los beneficios tributarios establecidos en la Ley N.° 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado.

La propuesta, sustentada por el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Víctor Flores Ruiz, busca mantener los incentivos destinados a los peruanos que residen en el exterior y que opten por regresar al país. Actualmente, dichos beneficios tienen vigencia hasta el 13 de julio de 2026.

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Entre las principales facilidades contempladas figura la exoneración, por única vez, del pago de tributos para el ingreso al territorio nacional del menaje de casa por un valor de hasta US$ 50,000. Asimismo, se exonera del pago de impuestos la importación de un vehículo automotor por el mismo monto.

La norma también considera beneficios para el ingreso de instrumentos, maquinarias, equipos, bienes de capital, dispositivos médicos y otros bienes vinculados al desarrollo de actividades profesionales o empresariales, hasta por un valor máximo de US$ 350,000.

El Pleno del Congreso aprobó la ampliación de beneficios tributarios para migrantes peruanos que decidan retornar al país. Foto: Congreso.

Durante el debate parlamentario, diversos legisladores destacaron que la medida contribuirá a fomentar el retorno de ciudadanos peruanos que han desarrollado experiencia laboral y profesional en el extranjero, favoreciendo la transferencia de conocimientos, tecnología, activos y capitales al país.

Flores Ruiz recordó que la Defensoría del Pueblo ha señalado la importancia de promover políticas públicas orientadas a garantizar un retorno seguro, digno y sostenible de los migrantes, así como su adecuada reinserción económica, laboral y social.

La iniciativa fue aprobada en el Pleno con 95 votos a favor, ningún voto en contra y siete abstenciones. Posteriormente, el Parlamento acordó exonerarla de segunda votación con 88 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones.

De acuerdo con el texto aprobado, la ampliación de los beneficios tributarios entraría en vigor el 14 de julio de 2026.