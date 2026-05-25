La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) identificó a más de 34,000 peruanos que alquilaban propiedades mediante plataformas digitales, como Airbnb, sin cumplir con el pago de impuestos.

Según informó el jefe de la Sunat, Javier Franco Castillo, estos casos fueron detectados debido a la aplicación de mecanismos de intercambio internacional de información.

“Hemos podido identificar a más de 34,000 propietarios que alquilaban sus inmuebles a través de las plataformas digitales y ahora, bajo un trabajo de asistencia y de facilitación, están cumpliendo con el pago de los impuestos”, dijo durante una rueda de prensa tras la presentación del informe de Transparencia Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El informe precisa que el 100% de los usuarios que venían siendo investigados por la Sunat -durante el ejercicio fiscal 2023- no había declarado ni pagado el impuesto sobre la renta dentro de los plazos establecidos por la legislación peruana.

¿Qué acciones se tomaron ante esta información?

Como parte de las medidas para impulsar el pago de tributos de estos usuarios, la administración introdujo modificaciones en el régimen de gradualidad, lo que permitirá que accedan a una rebaja en las multas por la falta de presentación de declaraciones de impuestos mediante un proceso de regularización voluntaria o inducida.

Posteriormente, señala el informe, la Sunat envió avisos preventivos a los propietarios a través de sus buzones electrónicos en el Sistema de Operaciones en Línea y por correo electrónico buscando la regularización voluntaria de los pagos pendientes.

“ La Sunat espera que los resultados de esta estrategia se materialicen en un futuro próximo y tiene la intención de informar sobre los logros en términos de un mayor cumplimiento y la identificación de ingresos adicionales ”, indica el reporte realizado por la OCDE.

“Hemos podido identificar a más de 34,000 propietarios que alquilaban sus inmuebles a través de las plataformas digitales [...]", dijo Sunat. (Photo: Thiago Prudencio / SOPA Images / LightRocket vía Getty Images)

¿Cuánto ha generado el intercambio de información?

El caso con los alquileres digitales no es el único en el que se activó el mecanismo de intercambio de información, en el que se solicita a las administraciones tributarias de más de 15 países compartan data relevante para una investigación fiscal.

El informe de la OCDE estimó que, del 2023 al 2025, se identificó un total de S/ 585 millones recaudados por el apoyo de esta herramienta .

Solo el año pasado, el intercambio de información permitió recuperar más de S/ 260 millones en recaudación y para este año se superaría dicha cifra, indicó el jefe de la Sunat.

“Esperamos superar la valla de los S/ 300 millones producto de los intercambios de información. Es un trabajo serio que está realizando la administración tributaria y producto de ello estamos teniendo grandes resultados”, dijo al ser consultado por Gestión.

Con este mecanismo, añadió que la administración tributaria también logró identificar a más de 15,000 peruanos que mantenían cuentas y patrimonios en el extranjero sin declarar ante la administración tributaria.