La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) informó que realizan acciones de supervisión y seguimiento en universidades del país donde se han registrado incidentes que podrían comprometer el normal desarrollo de las actividades académicas.

Estas intervenciones tienen como objetivo verificar que las casas de estudio garanticen la continuidad del servicio educativo, tanto en la modalidad presencial como virtual, y que se adopten medidas oportunas para evitar afectaciones a la comunidad universitaria.

En ese marco, la Sunedu exhortó a las autoridades universitarias a fortalecer los espacios de diálogo con los estudiantes y sus representantes, a fin de canalizar sus demandas mediante los mecanismos institucionales correspondientes.

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La Sunedu informó, además, que se mantiene vigilante respecto al cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad y de la continuidad de la prestación del servicio educativo universitario. (Foto: GEC)

La entidad recordó que estos procesos deben desarrollarse respetando la autonomía universitaria.

La Sunedu informó, además, que se mantiene vigilante respecto al cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad y de la continuidad de la prestación del servicio educativo universitario.

Universidades supervisadas

Como parte de este trabajo preventivo, durante las últimas semanas se han desplegado visitas y acciones de coordinación en distintas universidades como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.

Asimismo, esta semana continuará supervisando universidades del interior del país, con énfasis en aquellas donde se requiera verificar la continuidad de las actividades académicas y la atención oportuna de situaciones que puedan afectar a los estudiantes.