Sunedu. (Foto: GEC)
Sunedu. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) informó que realizan acciones de supervisión y seguimiento en universidades del país donde se han registrado incidentes que podrían comprometer el normal desarrollo de las actividades académicas.

Estas intervenciones tienen como objetivo verificar que las casas de estudio garanticen la continuidad del servicio educativo,

En ese marco, la Sunedu exhortó a las autoridades universitarias a fortalecer los espacios de diálogo con los estudiantes y sus representantes, a fin de canalizar sus demandas mediante los mecanismos institucionales correspondientes.

LEA TAMBIÉN: Sunedu autoriza a universidades con licencia denegada extender su proceso de cierre
La Sunedu informó, además, que se mantiene vigilante respecto al cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad y de la continuidad de la prestación del servicio educativo universitario. (Foto: GEC)
La Sunedu informó, además, que se mantiene vigilante respecto al cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad y de la continuidad de la prestación del servicio educativo universitario. (Foto: GEC)

La entidad recordó que estos procesos deben desarrollarse respetando la autonomía universitaria.

La Sunedu informó, además, que se mantiene vigilante respecto al cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad y de la continuidad de la prestación del servicio educativo universitario.

Universidades supervisadas

Como parte de este trabajo preventivo, durante las últimas semanas se han desplegado visitas y acciones de coordinación en distintas universidades como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.

Asimismo, esta semana continuará supervisando universidades del interior del país, con énfasis en aquellas donde se requiera verificar la continuidad de las actividades académicas y la atención oportuna de situaciones que puedan afectar a los estudiantes.

LEA TAMBIÉN: Oficializan creación universidades nacionales, ¿cuál será la oferta académica y dónde estarán?

TE PUEDE INTERESAR

Universidad en Lima obtuvo licenciamiento de la Sunedu, ¿qué carreras ofrece?
Sunedu autoriza a universidades con licencia denegada extender su proceso de cierre
Sunedu: Vicente Espinoza Santillán es el nuevo superintendente
Sunedu separa provisionalmente al rector de la Universidad Intercultural de la Amazonia

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.