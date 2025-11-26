Sede de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia. Foto: ANDINA
Sede de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia. Foto: ANDINA
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La dispuso medidas sancionadoras provisionales contra la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia (UNIA), con sede en Pucallpa, en el marco del proceso administrativo que se le sigue por presuntas irregularidades en su gobierno interno.

La resolución 0028-2025-SUNEDU-CD, publicada este miércoles en el Diario Oficial El Peruano, ordena la separación temporal del rector de la UNIA hasta que concluya el procedimiento sancionador. Además, prohíbe que la institución realice procesos electorales para elegir al nuevo vicerrector académico.

LEA TAMBIÉN: Congreso aprueba darle continuidad a universidades asociativas sin licencia

Entre las acciones dispuestas, instruyó a la Dirección de Registro y Reconocimiento de Grados y Títulos a suspender la inscripción del rector en el registro oficial de autoridades, mientras dure el proceso.

La conducción provisional del rectorado será asumida por quien figure como vicerrector académico titular en los registros de la entidad supervisora.

Sunedu instruyó a la Dirección de Registro y Reconocimiento de Grados y Títulos a suspender la inscripción del rector. Foto: Andina.
Sunedu instruyó a la Dirección de Registro y Reconocimiento de Grados y Títulos a suspender la inscripción del rector. Foto: Andina.

Asimismo, la UNIA deberá abstenerse de convocar o ejecutar cualquier proceso electoral interno vinculado a la elección de autoridades mientras se mantenga la medida provisional.

LEA TAMBIÉN: Publican ley que garantiza continuidad de estudiantes en caso su universidad pierda la licencia

Antecedentes del caso

El proceso sancionador se origina en una serie de decisiones adoptadas por las autoridades universitarias que, según , vulneraron la .

En octubre de 2024, el Consejo Universitario suspendió a siete docentes por 45 días, superando el límite legal de 30 días y sin la intervención del Consejo de Facultad, que actúa como primera instancia en estos procedimientos.

Un mes después, la misma instancia ordenó la separación preventiva de cinco de estos docentes sin un sustento basado en procesos penales en curso vinculados a los delitos señalados en el artículo 90 de la Ley Universitaria.

Además, se detectó que el 21 de octubre de 2024 se aprobó la vacancia del vicerrector académico con solo seis votos de la Asamblea Universitaria, pese a que la norma exige una mayoría calificada de dos tercios. En el caso de la UNIA, este mínimo asciende a 11 votos de un total de 17 miembros.

Las medidas se mantendrán vigentes hasta que Sunedu emita la resolución final sobre el procedimiento administrativo sancionador.

TE PUEDE INTERESAR

Ecuador: indígenas reclaman la suspensión de la extracción de petróleo en la Amazonia
La Amazonia almacena carbono para el mundo, pero esa función está en riesgo
Deforestación de la Amazonia cae un 22.3% en 12 meses hasta julio

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.