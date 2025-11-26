La Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) dispuso medidas sancionadoras provisionales contra la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia (UNIA), con sede en Pucallpa, en el marco del proceso administrativo que se le sigue por presuntas irregularidades en su gobierno interno.

La resolución 0028-2025-SUNEDU-CD, publicada este miércoles en el Diario Oficial El Peruano, ordena la separación temporal del rector de la UNIA hasta que concluya el procedimiento sancionador. Además, prohíbe que la institución realice procesos electorales para elegir al nuevo vicerrector académico.

Entre las acciones dispuestas, Sunedu instruyó a la Dirección de Registro y Reconocimiento de Grados y Títulos a suspender la inscripción del rector en el registro oficial de autoridades, mientras dure el proceso.

La conducción provisional del rectorado será asumida por quien figure como vicerrector académico titular en los registros de la entidad supervisora.

Sunedu instruyó a la Dirección de Registro y Reconocimiento de Grados y Títulos a suspender la inscripción del rector. Foto: Andina.

Asimismo, la UNIA deberá abstenerse de convocar o ejecutar cualquier proceso electoral interno vinculado a la elección de autoridades mientras se mantenga la medida provisional.

Antecedentes del caso

El proceso sancionador se origina en una serie de decisiones adoptadas por las autoridades universitarias que, según Sunedu, vulneraron la Ley Universitaria.

En octubre de 2024, el Consejo Universitario suspendió a siete docentes por 45 días, superando el límite legal de 30 días y sin la intervención del Consejo de Facultad, que actúa como primera instancia en estos procedimientos.

Un mes después, la misma instancia ordenó la separación preventiva de cinco de estos docentes sin un sustento basado en procesos penales en curso vinculados a los delitos señalados en el artículo 90 de la Ley Universitaria.

Además, se detectó que el 21 de octubre de 2024 se aprobó la vacancia del vicerrector académico con solo seis votos de la Asamblea Universitaria, pese a que la norma exige una mayoría calificada de dos tercios. En el caso de la UNIA, este mínimo asciende a 11 votos de un total de 17 miembros.

Las medidas se mantendrán vigentes hasta que Sunedu emita la resolución final sobre el procedimiento administrativo sancionador.