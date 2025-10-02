El Pleno del Congreso aprobó, en segunda votación, el dictamen que propone establecer mecanismos excepcionales para garantizar la continuidad formativa de estudiantes de universidades asociativas sin fines de lucro, creadas por ley, con licencia institucional denegada.

La iniciativa obtuvo 63 votos a favor, 39 votos en contra y 6 abstenciones.

La iniciativa legislativa se sustenta en los proyectos de ley 459/2021-CR, 8556/2024-CR, 8557/2024-CR, 8812/2024-CR Y 11288/2024-CR.

Sustentación

El titular de la Comisión de Educación Juventud y Deporte, Segundo Montal Cubas (Perú Libre), sostuvo que “este dictamen no busca darle nueva una nueva oportunidad de licenciamiento a aquellas universidades que no lograron concluir dicho proceso”.

Más bien, dijo “busca equilibrar dos principios fundamentales: el interés superior del estudiante y la preservación de la calidad educativa universitaria”.

“El aspecto central de esta propuesta es la creación de una Comisión Técnica de Gestión Excepcional, que asumirá temporalmente la gestión de estas universidades con el objetivo de garantizar la continuidad formativa d ellos estudiantes ya matriculados”, expresó.

Montalvo Cubas dijo que “esta iniciativa tiene carácter estrictamente excepcional y temporal. No permite nuevos procesos de admisión. No autoriza la ampliación de la oferta académica y mantiene plenamente las facultades supervisoras de la Sunedu (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria) durante todo el proceso”.

En un debate anterior, la congresista Ruth Luque Ibarra (BDP) señaló que las universidades no licenciadas no cumplieron con estándares básicos de calidad y que ya existieron mecanismos de traslado. Alertó que la propuesta podría dar “nueva vida” a instituciones inviables.

La congresista Gladys Echaiz Ramos (HyD) advirtió que el proyecto podría resultar discriminatorio al beneficiar solo a universidades asociativas creadas por ley, pese a que ya habían agotado plazos para regularizarse. Preguntó, además, de dónde saldrían los recursos para financiar su eventual funcionamiento.

En su moemnto , la legisladora Patty Juárez (FP) cuestionó que la proyectada norma, bajo el pretexto de proteger a los estudiantes, termine reviviendo universidades no licenciadas.