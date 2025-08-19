UNI rechaza que Sunedu impusiera a rectora no reconocida como su representante de universidades públicas. | Foto: Andina
UNI rechaza que Sunedu impusiera a rectora no reconocida como su representante de universidades públicas. | Foto: Andina
El rector de la (UNI), , denunció que la (Sunedu) nombró a Shirley Chilet Cama como representante de la universidad en la elección de representantes de universidad públicas ante su Consejo Directivo, a pesar de que ella fue retirada del cargo de Vicerrectora Académica y no tiene actualmente ninguna función en el centro de estudios.

En una conferencia, rechazó que la no lo haya considerado para la elección de representantes de universidades públicas.

“Hay que decirlo claramente, ha tomado () la decisión política de a una rectora que no es reconocida ni por la Asamblea Universitaria ni por el ”, indicó.

Cabe precisar que Shirley Chilet Cama fue vacada de su cargo por la el 27 de junio. Esto quedó registrado en una Resolución de Asamblea Universitaria N.° 001-2025-UNI.

En otro momento, mencionó que la no acepta su firma como autoridad máxima designada por la Asamblea Universitaria, pero sí reconoce la firma de Chilet, en una decisión que se refirió como “unilateral e informal”.

“Ellos () sacaron primero un comunicado diciendo que los electores son rectores en ejercicio. Pero después se han dado cuenta que la Dra. Shirley Chilet no es una rectora en ejercicio”, indicó.

Ante esta situación, los docentes del enviaron, a cada miembro del una carta para impedir la participación de Chilet en la votación.

Además, detalló que enviaron una carta notarial al presidente del Comité Electoral de este proceso para comenzar acciones legales debido al no reconocimiento de la firma de Talledo.

Según el y a la Ley Universitaria N° 30220, Arturo Talledo asumió el cargo de rector de la UNI el 7 de mayo de 2025 y lo ejercerá hasta el 11 de noviembre de 2026, como formalizó la Asamblea Universitaria a través de la Resolución Rectoral N° 1315-2025-UNI del rector saliente.

El rector de la UNI, Arturo Talledo, mencionó que Sunedu no acepta su firma como autoridad máxima designada por la Asamblea Universitaria. Foto: UNI

