La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) realizó hoy, 13 de agosto, la primera fecha de su examen de admisión UNI 2025-II. Consulta aquí los resultados y verifica qué tan cerca te encuentras de alcanzar una de las 1,194 vacantes distribuidas en las 33 carreras universitarias que ofrece esta casa de estudios.

En esta fecha, se llevó a cabo el examen de aptitud académica y humanidades. El examen de aptitud vocacional para Arquitectura se realizó el pasado sábado 9 de agosto. Los exámenes de matemática y física/química serán el viernes 15 y domingo 17 de agosto, respectivamente.

Según se informó a la agencia Andina, los resultados de la primera fecha del examen de admisión UNI 2025-II se difundirán a partir de las 18.00 horas de hoy.

Para conocer los resultados los postulantes deben seguir los siguientes pasos:

-Ingresar a https://admision.uni.edu.pe/

-Seleccionar la carrera a la que postularon

-Buscar el nombre o número de postulante en la lista oficial

Cronograma de actividades

De acuerdo al cronograma publicado, estas son las actividades pendientes en el marco del proceso de admisión.

- viernes 15 y domingo 17 de agosto: Examen de admisión ordinario.

- Del 19 al 22 de agosto: Identificación de ingresantes, entrega de constancias, renuncias y postergaciones.

- Del 25 al 29 de agosto: Examen médico obligatorio en el Centro Médico de la universidad.

Las siguientes pruebas serán los días 15 y 17 de agosto, y evaluará habilidades en Matemática, Física y Química. El 13 se avaluó la aptitud académica y humanidades. (Foto: GEC)

Carreras profesionales

La UNI ofrece 33 carreras universitarias distribuidas en las áreas de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura. Este año, destaca dos nuevas especialidades: Ingeniería Aeroespacial y Urbanismo.