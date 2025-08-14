La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) realizó hoy, 13 de agosto, la primera fecha de su examen de admisión UNI 2025-II. Consulta aquí los resultados y verifica qué tan cerca te encuentras de alcanzar una de las 1,194 vacantes distribuidas en las 33 carreras universitarias que ofrece esta casa de estudios.
En esta fecha, se llevó a cabo el examen de aptitud académica y humanidades. El examen de aptitud vocacional para Arquitectura se realizó el pasado sábado 9 de agosto. Los exámenes de matemática y física/química serán el viernes 15 y domingo 17 de agosto, respectivamente.
Según se informó a la agencia Andina, los resultados de la primera fecha del examen de admisión UNI 2025-II se difundirán a partir de las 18.00 horas de hoy.
Para conocer los resultados los postulantes deben seguir los siguientes pasos:
-Ingresar a https://admision.uni.edu.pe/
-Seleccionar la carrera a la que postularon
-Buscar el nombre o número de postulante en la lista oficial
Cronograma de actividades
De acuerdo al cronograma publicado, estas son las actividades pendientes en el marco del proceso de admisión.
- viernes 15 y domingo 17 de agosto: Examen de admisión ordinario.
- Del 19 al 22 de agosto: Identificación de ingresantes, entrega de constancias, renuncias y postergaciones.
- Del 25 al 29 de agosto: Examen médico obligatorio en el Centro Médico de la universidad.
Carreras profesionales
La UNI ofrece 33 carreras universitarias distribuidas en las áreas de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura. Este año, destaca dos nuevas especialidades: Ingeniería Aeroespacial y Urbanismo.