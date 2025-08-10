La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) realizará un simulacro presencial del examen de admisión que permitirá a los postulantes familiarizarse con el formato y experimentar condiciones similares a las del examen oficial.

Las inscripciones para el simulacro estarán habilitadas hasta el 16 de agosto.

El examen se desarrollará los días 23 y 24 de agosto, informó la casa de estudios.

Los interesados deben registrarse a través de la página web de la Oficina Central de Admisión (OCA), así como en sus redes sociales oficiales en Facebook, Instagram y TikTok, bajo el usuario Admisión UNMSM.

Lo pasos a seguir:

Realizar el pago de S/100. Puede efectuarse en cualquier agencia del Banco de la Nación o a través de la plataforma virtual Págalo.pe, utilizando el código de concepto 9517.

Tras efectuar el abono, los interesados deben esperar un plazo de seis horas hábiles para su procesamiento.

Una vez transcurrido este plazo, los postulantes deben completar su registro en el enlace oficial de la UNMSM : https://admision.unmsm.edu.pe/.../simulacro-presencial.../.

: https://admision.unmsm.edu.pe/.../simulacro-presencial.../. En este sitio tendrán que ingresar sus datos personales, aceptar los términos y condiciones del proceso y verificar el estado de su inscripción en la misma plataforma.

Para conocer más detalles sobre el Proceso de Admisión 2026-I requisitos, modalidades de ingreso y cronograma general— los postulantes pueden visitar el portal oficial: admision.unmsm.edu.pe