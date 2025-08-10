Universidad Nacional Mayor de San Marcos se alista para desarrollar simulacro. Foto: UNMSM
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La realizará un simulacro presencial del examen de admisión que permitirá a los postulantes familiarizarse con el formato y experimentar condiciones similares a las del examen oficial.

Las inscripciones para el simulacro estarán habilitadas hasta el 16 de agosto.

El examen se desarrollará los días 23 y 24 de agosto, informó la casa de estudios.

Los interesados deben registrarse a través de la página web de la Oficina Central de Admisión (OCA), así como en sus redes sociales oficiales en Facebook, Instagram y TikTok, bajo el usuario Admisión .

Lo pasos a seguir:

  • Realizar el pago de S/100. Puede efectuarse en cualquier agencia del Banco de la Nación o a través de la plataforma virtual Págalo.pe, utilizando el código de concepto 9517.
  • Tras efectuar el abono, los interesados deben esperar un plazo de seis horas hábiles para su procesamiento.
  • Una vez transcurrido este plazo, los postulantes deben completar su registro en el enlace oficial de la UNMSM.
  • En este sitio tendrán que ingresar sus datos personales, aceptar los términos y condiciones del proceso y verificar el estado de su inscripción en la misma plataforma.
Para conocer más detalles sobre el Proceso de Admisión 2026-I requisitos, modalidades de ingreso y cronograma general— los postulantes pueden visitar el portal oficial: admision.unmsm.edu.pe

