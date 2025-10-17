El 2026 tiene 16 feriados calendario, días festivos de descanso para trabajadores tanto del sector público como privado. Sigue con atención la presente información para planificar tus vacaciones u otras actividades durante este nuevo año.

En estas fechas, los trabajadores tienen el derecho a un día de descanso remunerado.

Es fundamental que tanto trabajadores como empresas conozcan los feriados con anticipación. Esto permite a los empleadores planificar de manera más eficiente las actividades laborales, evitando que la paralización afecte la productividad.

Cabe precisar que durante el gobierno de Dina Boluarte, la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) hizo llegar una propuesta para que 4 feriados y 3 días no laborales sean eliminados; que habría contado con el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, aún no prospera.

Por su parte, desde la Comisión de Trabajo del Congreso aprobaron hace unos meses -con cargo a redacción-, el dictamen que plantea trasladar determinados feriados al lunes inmediato posterior con el propósito de generar fines de semana largos que fomenten el turismo interno y dinamicen las economías locales. La propuesta aún deberá ser debatida en el Pleno.

Peruanos aprovechan feriados para realizar viajes. (Foto referencial: Freepik)

¿Cuáles son los feriados del 2026?

Feriados de Enero:

Jueves 1° de enero: Año Nuevo.

Feriados de Abril:

Jueves 2 de abril (Jueves Santo).

Viernes 3 de abril (Viernes Santo).

Feriados de Mayo:

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo.

Feriados de Junio:

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Feriados de Julio:

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Fotos: Joel Alonzo /@photo.gec

Feriados de Agosto:

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Feriados de Octubre:

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Casa Museo Miguel Grau

Feriados de Noviembre:

Domingo 1° de noviembre: Día de Todos los Santos.

Feriados de Diciembre:

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

¿Cuánto es la remuneración durante un feriado?

La remuneración en un feriado depende de si el trabajador labora o no. Si no trabaja en el feriado, recibe su remuneración ordinaria por ese día, proporcional a los días trabajados durante la semana.

En cambio, si realiza trabajo en un día feriado, sin contar con un descanso sustitutorio, recibirá el pago correspondiente al feriado más la remuneración por el día laborado, con un adicional del 100% de la tarifa habitual.