Diario Gestión estrena este lunes 27 de abril su segundo canal en YouTube, @diariogestionTV, con programas propios, pensados en ayudarte a tomar mejores decisiones económicas, de negocios y financieras; con el análisis de voces clave.

Desde este lunes en el canal Diario Gestión Perú encontrarás contenidos de estreno todos los días: desde la redacción te llevaremos una parrilla diferenciada, diseñada para ofrecerte actualidad, contexto y herramientas prácticas.Así, encontrarás: el Top 5 de Noticias, La Nota del Día, Casos de Estudio. Líderes sin Guión y Diálogos.

Top 5 Noticias

Las cinco noticias económicas más destacadas de la jornada.Incluye análisis y contexto para entender qué hay detrás de cada dato o anuncio.

La Nota del Día

Pastillas rápidas sobre finanzas personales, temas laborales y aspectos legales.Contenido claro, útil y pensado para resolver dudas concretas “en un minuto”.

Casos de Estudio

Casos reales de decisiones que marcaron un antes y un después en las empresas.Historias de éxito y de errores, con lecciones que todo líder debería conocer.

Líderes sin Guión

Entrevistas sin filtros con CEO, fundadores y ejecutivos.Ellos comparten su experiencia, visión del mercado y aprendizajes clave.

Diálogos

Mesa de discusión con especialistas en economía, negocios y finanzas.Orientado a entender la agenda económica del país y ayudar en la toma de decisiones Suscríbete a nuestro segundo canal de YouTube y acompáñanos desde este lunes 27 en @diariogestionTV; para el ámbito internacional, también síguenos en Gestión Mundo.