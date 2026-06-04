Roberto Sánchez junto a George Forsyth, Ricardo Belmont y Alfonso López Chau. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Roberto Sánchez junto a George Forsyth, Ricardo Belmont y Alfonso López Chau. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
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Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Los excandidatos presidenciales George Forsyth (Somos Perú), Ricardo Belmont (Obras) y Alfonso López Chau (Ahora Nación) manifestaron su respaldo a Roberto Sánchez en esta segunda vuelta electoral.

Suscribieron el acuerdo denominado “Líderes políticos por la gobernabilidad y recuperación de la democracia”, iniciativa que busca articular apoyos de distintos sectores políticos a esta última etapa electoral del próximo 7 de junio.

“Se preguntarán qué hago yo acá y es muy sencillo, soy muy consecuente (...) En el debate donde todos estábamos en la lucha porque teníamos la misma visión de cambiar el Perú, dije muy claro que espero voten por mí, pero si no votan por mi, que no voten por el pacto mafioso, porque son los que nos han llevado al Perú al momento que estamos hoy. Por eso estoy aquí”, explicó Forsyth.

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Roberto Sánchez junto a George Forsyth, Ricardo Belmont y Alfonso López Chau. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Roberto Sánchez junto a George Forsyth, Ricardo Belmont y Alfonso López Chau. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Somos Perú marca distancia de Forsyth

“Se informa a la opinión pública que las opiniones vertidas y/o el respaldo (... ) efecuadas por George Forsyth, son a titulo personal y no representan el sentir del Partido Democrático Somos Perú”, expresó el partido de Somos Perú, através de un comunicado.

Recordó que ningún militante está autorizado por el Comité Ejecutivo Nacional para suscribir alianzas o hablar en nombre del partido y dicho acto puede ser considerado como falta grave según sus estatutos.

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“En Somos Perú nos encontramos en un proceso de reestructuración interna y exhortamos a los militantes a emitir un voto consciente, luego de haber evaluado a los dos candidatos presidenciales.”, añadió.

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