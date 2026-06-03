“Se concluye que la solicitud no resulta procedente”, indicaron desde la Municipalidad de Lima sobre el pedido de JpP. Foto: difusión / GEC
“Se concluye que la solicitud no resulta procedente”, indicaron desde la Municipalidad de Lima sobre el pedido de JpP. Foto: difusión / GEC
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Redacción Gestión
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La Municipalidad Metropolitana de Lima descartó la solicitud de Juntos por el Perú para que

, como parte del cierre de su campaña presidencial, organizar actividades proselitistas en el Centro Histórico, mas la comuna rechazó el pedido.

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Según la MML, el espacio solicitado es zona intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones.

El Centro Histórico fue declarado zona intangible para desarrollo de marchas y concentraciones públicas. Foto: GEC
El Centro Histórico fue declarado zona intangible para desarrollo de marchas y concentraciones públicas. Foto: GEC

Además, recordaron que está vigente la prórroga del estado de emergencia en Lima, por lo que las actividades públicas deben respetar las normas del orden público, seguridad y libre tránsito.

En el Centro Histórico el límite máximo es de 75 decibeles para emisiones sonoras, ratio similar al de una radio doméstica o sonido de instrumentos acústicos.

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La comuna recalcó que usar equipos como parlantes, megáfonos u otros que superen el límite de decibeles “no resulta compatible con las restricciones vigentes en la zona”; y por ende,

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