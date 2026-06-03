La Municipalidad Metropolitana de Lima descartó la solicitud de Juntos por el Perú para que se realice un mitin en el Paseo de los Héroes Navales, ubicado en el Centro Histórico de la capital.

El partido de Roberto Sánchez buscaba, como parte del cierre de su campaña presidencial, organizar actividades proselitistas en el Centro Histórico, mas la comuna rechazó el pedido.

Según la MML, el espacio solicitado es zona intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones.

El Centro Histórico fue declarado zona intangible para desarrollo de marchas y concentraciones públicas. Foto: GEC

Además, recordaron que está vigente la prórroga del estado de emergencia en Lima, por lo que las actividades públicas deben respetar las normas del orden público, seguridad y libre tránsito.

En el Centro Histórico el límite máximo es de 75 decibeles para emisiones sonoras, ratio similar al de una radio doméstica o sonido de instrumentos acústicos.

La comuna recalcó que usar equipos como parlantes, megáfonos u otros que superen el límite de decibeles “no resulta compatible con las restricciones vigentes en la zona”; y por ende, la propuesta de JpP no cumplía con las condiciones establecidas para usar este espacio del Centro Histórico de Lima.