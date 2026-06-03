Keiko Fujimori cuestiona a Sánchez por cambiar plan de gobierno a poco de la segunda vuelta. Foto: Julio Reaño/GEC
Keiko Fujimori cuestiona a Sánchez por cambiar plan de gobierno a poco de la segunda vuelta. Foto: Julio Reaño/GEC
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Redacción Gestión
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, programada para el domingo 7 de junio.

Fujimori, tras realizar mítines en las ciudades de Huarmey y Huacho, calificó como “Frankenstein político”

“La verdad que el señor Sánchez cambia de planes como de discursos a cada rato, como diría el comediante (Groucho) Marx ‘tengo mis principios y si no te gustan tengo otros’. Lo que demuestra, además, la foto de ayer con todas estas personas que han estado en diferentes gobiernos, es que (esto) es una repartija más”, señaló en declaraciones a la prensa.

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Sobre la desición de Sánchez de recibir los resultados en el penal de Barbadillo, afirmó que esto muestra que el candidato está “hipotecado” a

Asimismo, cuestionó a Pedro Francke, jefe del plan económico de Juntos por el Perú, diciendo que genera desconfianza y recordando que, tras su gestión, la inversión privada se redujo a cero y se perdieron 400 mil empleos.

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Critica a Sánchez por su labor en el Mincetur

En otro momento, la candidata cuestionó a

“El turismo es otra cosa que se ha dejado de lado. El contrincante ha sido ministro de Comercio Exterior y Turismo, no hizo nada, muy, por el contrario, se retrocedió”, indicó.

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Asimismo, criticó también a Antauro Humala, aliado de Sánchez en la primera vuelta electoral.

“Nosotros tenemos a un gran equipo, nos acompañan héroes nacionales, que ya demostraron resultados cuando se enfrentaba al terrorismo. (…) En el otro lado, a quién tienen. A un asesino de policías. ¿Qué cosa van a poder hacer ellos (frente a la criminalidad)? Nada”, remarcó.

La candidata cuestionó a Sánchez de armar un “Frankenstein político” sometido a Castillo y Antauro, a quienes vincula con un eventual triunvirato. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
La candidata cuestionó a Sánchez de armar un “Frankenstein político” sometido a Castillo y Antauro, a quienes vincula con un eventual triunvirato. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

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