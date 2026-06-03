La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionó a Roberto Sánchez por cambiar su plan de gobierno a menos de una semana de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, programada para el domingo 7 de junio.

Fujimori, tras realizar mítines en las ciudades de Huarmey y Huacho, calificó como “Frankenstein político” al equipo técnico de Sánchez, por incluir exministros cuestionados del gobierno de Pedro Castillo, como Rosendo Serna, Dimitri Senmache, Walter Ayala y Andrés Alencastre.

“La verdad que el señor Sánchez cambia de planes como de discursos a cada rato, como diría el comediante (Groucho) Marx ‘tengo mis principios y si no te gustan tengo otros’. Lo que demuestra, además, la foto de ayer con todas estas personas que han estado en diferentes gobiernos, es que (esto) es una repartija más”, señaló en declaraciones a la prensa.

Sobre la desición de Sánchez de recibir los resultados en el penal de Barbadillo, afirmó que esto muestra que el candidato está “hipotecado” a la figura de Pedro Castillo y de Antauro Humala. Fujimori aseguró que un eventual gobierno sería un “triunvirato” y calificó a Sánchez como una mala imitación de Castillo.

Asimismo, cuestionó a Pedro Francke, jefe del plan económico de Juntos por el Perú, diciendo que genera desconfianza y recordando que, tras su gestión, la inversión privada se redujo a cero y se perdieron 400 mil empleos.

Critica a Sánchez por su labor en el Mincetur

En otro momento, la candidata cuestionó a Sánchez por su labor cuando fue titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) durante el gobierno de Castillo y sostuvo que en dicha administración se retiraron fondos a Promperú para la promoción internacional del país.

“El turismo es otra cosa que se ha dejado de lado. El contrincante ha sido ministro de Comercio Exterior y Turismo, no hizo nada, muy, por el contrario, se retrocedió”, indicó.

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Asimismo, criticó también a Antauro Humala, aliado de Sánchez en la primera vuelta electoral.

“Nosotros tenemos a un gran equipo, nos acompañan héroes nacionales, que ya demostraron resultados cuando se enfrentaba al terrorismo. (…) En el otro lado, a quién tienen. A un asesino de policías. ¿Qué cosa van a poder hacer ellos (frente a la criminalidad)? Nada”, remarcó.