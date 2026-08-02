Edificio de oficinas que Inmobiliaria Koricancha desarrollará en la Ciudad Aeropuerto del Jorge Chávez. La infraestructura de nueve pisos demandará una inversión de US$ 21 millones y prevé iniciar operaciones en 2028. Foto: LAP
Edificio de oficinas que Inmobiliaria Koricancha desarrollará en la Ciudad Aeropuerto del Jorge Chávez. La infraestructura de nueve pisos demandará una inversión de US$ 21 millones y prevé iniciar operaciones en 2028. Foto: LAP
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Karen Guardia Quispe
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A inicios de julio, Lima Airport Partners (LAP), concesionaria de la Nueva Ciudad Aeropuerto, adjudicó a Inmobiliaria Koricancha (Grupo Sandoval y AC Capitales) el diseño, construcción y operación del primer edificio de oficinas ubicado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La infraestructura demandará una inversión privada de aproximadamente US$ 21 millones, financiada íntegramente por la inmobiliaria, y se prevé que entre en operación a comienzos del 2028. Pero este no será el único desarrollo que se impulsará en el mediano plazo.

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