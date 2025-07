Después de las dudas generadas tras darse a conocer la propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), sobre “reactivar” el antiguo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Perú, el titular del sector salió nuevamente al frente. “Estamos construyendo la idea”, subrayó a la prensa el ministro César Sandoval.

Al ser consultado sobre si había sido una decisión apresurada la de dar un anuncio como este sin mayor sustento o conversación previa con el concesionario, Sandoval señaló que se optó por informar de las intenciones del ministerio, pero que aún es una idea que será llevada ante la empresa Lima Airport Partners (LAP).

Es más, comentó que se ha comunicado telefónicamente con ejecutivos del concesionario para acordar una reunión en los próximos días y poder discutir este tema.

“(Estamos) esperando que vengan los concesionarios que están en Alemania. Me he comunicado telefónicamente y me han oficializado que están acá el día lunes. Compartiré la idea del MTC, la voluntad, lo que deseamos hacer para que nuestro aeropuerto en el Perú, Jorge Chávez, tenga dos terminales. Me voy a sentar con los concesionarios”, subrayó ante la prensa.

Cabe recordar que cuando se duo a conocer la noticia, Gestión conversó con LAP, quien adelantó que no tenía conocimiento de esta idea. Horas después, la empresa emitió un comunicado aclarando que se trata de un planteamiento unilateral. Y, recordó, que anteriormente se intentó ir tras dos terminales, pero el Estado no aceptó.