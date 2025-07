A falta de seis meses para que acabe el año, entre todas las 1,891 municipalidades solo han ejecutado el 30.3% de su presupuesto total para proyectos de inversión.

Esto significa que les queda pendiente gastar S/ 17.9 mil millones. Una tarea que parece imposible, si se toma en cuenta su ejecución histórica. Para encontrar un resultado anual que supere el 70% hay que retroceder hasta el 2014.

En un contexto donde el Gobierno peruano les ha dotado de más dinero, con el aumento de los topes de Obras Por Impuestos (OxI) y del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), especialistas cuestionan si esta sigue siendo la mejor estrategia para el cierre de brechas.

Las municipalidades más lentas en ejecución

Lo anterior resulta más alarmante si se toma en cuenta lo siguiente. En la revisión que hizo Gestión se identifican 358 municipalidades que no han ejecutado en 6 meses ni el 10% de sus recursos habilitados para proyectos. Las tres regiones donde hay mayor cantidad de comunas “lentas” son Áncash (45), Cajamarca (43) y la capital, Lima (40).

Aún más llamativo que eso resulta lo siguiente. Cerrado el primer semestre del 2025, hay hasta 32 gobiernos locales que no han gastado ni el 1% de su presupuesto.

Varios incluso registran 0% de avance al 30 de junio. En este grupo están distritos o provincias como Canis (Áncash), Ichocan (Cajamarca) y Quito Arma (Huancavelica). Hay tres también en Lima: San Damián, Huampará y Huangáscar.

Con esos registros, Carlos Casas, exviceministro de Economía y profesor de la Universidad del Pacífico, no cree que haya un “milagro” en lo que queda del 2025 y se alcance más del 65% de ejecución entre todas las municipalidades del país.

“El MEF y el resto de los sectores merecen una llamada de atención. Ellos deberían estar supervisando esto. Ese es su trabajo como entes rectores, pero tenemos estos resultados”, lamentó.

Alfredo Thorne, exministro de Economía, coincide en que la ejecución total de los gobiernos locales no superará el 65% de avance al cierre del año.

De hecho, en los últimos 11 años, solo una vez las municipalidades superaron el 70%. Fue en 2014, con 78.3% de la inversión. Vale resaltar que este es el año en que más recursos se tuvieron disponibles para proyectos: S/ 40,344 millones.

Como argumento, Thorne recordó que a finales del 2025, las autoridades en el cargo ya estarán pensando en las elecciones del 2026.

“Hay que recordar que es un año preelectoral. Eso distrae un poco a las autoridades. Muchos de ellos están pensando en cómo lograr volverse a insertar en política”, remarcó el director de Thorne & Associates.

Hay relación entre las municipalidades “más ricas” y las menos ejecutoras

Hay 25 municipalidades en todo el país que tienen más de S/ 100 millones de presupuesto disponible para gastar en proyectos este 2025. De este conjunto, hay varias cosas que se pueden analizar.

Una es el fuerte vínculo que tienen con la actividad minera y de hidrocarburos. La abultada cartera de siete de ellas se puede explicar por esto.

Entre las 25 está Challhuahuacho, Ilabaya y Marcona, donde operan Las Bambas, Southern Copper y Shougang, respectivamente por citar algunas. También figuran Megantoni y Echerati, donde está el gas de Camisea.

Otra forma de analizar esta selección de municipalidades es que hay una fuerte relación entre las regiones que más comunas “lentas” en ejecución tienen y la lista de las que más recursos habilitados disponen.

En Áncash, la región con más municipalidades con avances menores al 10% y lugar de operación de Antamina, está San Marcos. Fuera de la capital, es el gobierno local que más recursos dispone este año para obras (S/ 830 millones). A su vez es la que menos ha gastado entre las 25 señaladas durante el primer semestre: 19.9%.

Lidera la lista la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) (S/ 1,550 millones). La entidad que encabeza Rafael López Aliaga es la que más recursos ha gastado entre las municipalidades “más ricas” este año a la fecha: 55.9%.

Pero tanto para Casas como para Thorne, ese dato solo no se puede celebrar. Ambos recordaron lo que Gestión ha venido reportando: la MML tiene un saldo de deuda que supera los S/ 3,360 millones, endeudamiento que es precisamente para financiar sus proyectos de inversión.

“El alcalde se queja de que no tiene recursos, pero los datos dicen lo contrario: le sobran. Hace falta un análisis de cómo disciplinar a la MML. No pueden hacer lo que les da la gana y no cumplir normativas”, consideró Thorne.

Casas sumó que, de no revertir esta delicada situación, el siguiente Gobierno podría verse ante la disyuntiva de tener que “salvar” a la MML, similar a lo que ha venido ocurriendo con Petroperú.

“Se comprometen las finanzas y los alcaldes juegan al ‘to big to fail’: es tan grande la MML que no debe quebrar. Eventualmente, si ocurre algo, tendría que haber un rescate más adelante”, advirtió.

Un contexto favorable que da para pensar

A falta de ver cómo acaba el 2025, lo cierto es que hay una realidad repetitiva para las municipalidades: el Gobierno central no deja de facilitarles recursos, pero el resultado anual sigue siendo el mismo.

Eso es exactamente lo que se hizo recientemente con el Foncomun, y hace solo unos días con OxI. Para Thorne, por eso es urgente un cambio de estrategia.

“No hay división entre el trabajo político y técnico en las municipalidades. Antes se les daba una sola transferencia de recursos y se les daba tres años para finalizar obras. Ahora son transferencias masivas y se espera que acaben el mismo año”, reclamó.

Casas apuntó a que, además de mayor apoyo sobre todo con una nueva Ley de Contrataciones en regla, hace falta pensar un mejor mecanismo de reconocimiento a las municipalidades que sí hacen su trabajo.

“¿Vamos a seguir dándole dinero a municipalidades que no pueden ejecutar? No todas son iguales. Debería haber incentivos para quien mejor ejecute y quienes no lo hagan, dotarles de asistencia técnica", planteó.