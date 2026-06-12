San Miguel se convirte en el primer distrito peruano incorporado a una red global de distritos de innovación, un modelo que promueve la colaboración entre academia, empresas, Estado y ciudadanía. Foto: Municipalidad de San Miguel.
San Miguel se convirte en el primer distrito peruano incorporado a una red global de distritos de innovación, un modelo que promueve la colaboración entre academia, empresas, Estado y ciudadanía. Foto: Municipalidad de San Miguel.
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Giancarlos Torres
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San Miguel busca posicionarse como un nuevo polo de innovación urbana y desarrollo económico. El distrito se convirtió en el primer caso peruano vinculado a una red global de distritos de innovación, un modelo que articula a gobiernos locales, universidades, empresas y ciudadanía para desarrollar soluciones a problemas urbanos y, al mismo tiempo, generar oportunidades de crecimiento económico.

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