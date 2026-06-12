La iniciativa se desarrolla a través del Sistema de Innovación Local (SI San Miguel), impulsado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en coordinación con la Municipalidad de San Miguel y otros actores del territorio. El objetivo es transformar desafíos vinculados a seguridad ciudadana, movilidad, sostenibilidad, salud y transformación digital en proyectos concretos que mejoren la calidad de vida de los vecinos.

Sin embargo, detrás del componente tecnológico también existe una apuesta por fortalecer la competitividad del distrito, atraer nuevas inversiones y generar empleo de mayor valor agregado .

Hacia un polo de desarrollo económico

Para Julio Vela, director ejecutivo del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor (CIDE-PUCP), los distritos de innovación funcionan como mecanismos de desarrollo local capaces de atraer talento, empresas e inversión.

“Lo que se espera, como ha ocurrido en otros distritos de innovación, es que, al convertirse en un polo atractivo, el tipo de empleo que se genera en San Miguel evolucione hacia empleos más tecnológicos y con mayor valor agregado”, señaló a Gestión.

Según explicó, la propuesta busca atraer organizaciones interesadas en desarrollar soluciones para los problemas que enfrenta el distrito y construir un ecosistema que involucre a diversos actores del territorio.

En esa línea, ya se han realizado reuniones con representantes del sector inmobiliario para identificar oportunidades de desarrollo urbano . Entre los temas abordados figuran mejoras en la integración de la zona de la Costa Verde correspondiente a San Miguel y la posibilidad de impulsar nuevos espacios empresariales dentro del distrito.

“También se mencionó la posibilidad de desarrollar centros empresariales dentro del distrito, algo que actualmente no existe. La idea es generar espacios que actúen como atractores de empleo de una calidad distinta y con un enfoque diferente al que existe hoy”, indicó Vela.

No obstante, precisó que se trata de ideas y retos que todavía se encuentran en evaluación y cuya materialización dependerá de la evolución del propio ecosistema de innovación y de las decisiones que adopten los diferentes actores involucrados.

Un distrito universitario como punto de partida

Uno de los factores que, según los impulsores de la iniciativa, permitió que San Miguel se convierta en el primer distrito peruano incorporado a esta red internacional es la concentración de instituciones académicas presentes en la zona.

Vela destacó que San Miguel posee un perfil universitario marcado por la presencia de la PUCP, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la cercanía con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional del Callao, además de institutos y centros educativos.

A ello se suma la capacidad de investigación desarrollada por la PUCP durante los últimos años y su estrecha relación con el distrito. “El primer elemento diferenciador es que San Miguel es, en el fondo, un distrito universitario”, sostuvo a.

La intención es aprovechar estas capacidades académicas y de investigación para desarrollar proyectos orientados a resolver problemas concretos del territorio y generar conocimiento aplicable a la gestión urbana.

San Miguel apuesta por unir universidad, empresas y municipio para impulsar soluciones urbanas. ¿Podrá convertirse en un nuevo polo de desarrollo? Foto: PUCP.

Innovación sin presupuesto adicional

Uno de los aspectos más llamativos del modelo es que, según la Municipalidad de San Miguel, su implementación no ha requerido la creación de un presupuesto específico para innovación.

Luciana Salas, subgerente de Innovación de la comuna, explicó que la estrategia se sustenta principalmente en la articulación de recursos ya existentes y en la construcción de alianzas con universidades, organismos internacionales, empresas privadas y entidades públicas. “El modelo que nosotros manejamos es un modelo sostenible y justamente una buena práctica porque no acarrea un presupuesto adicional”, señaló a este medio.

La funcionaria explicó que la Subgerencia de Innovación está integrada únicamente por tres personas y que buena parte de los proyectos impulsados han sido posibles gracias a convenios y trabajo conjunto con instituciones como la PUCP, Concytec, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y empresas del distrito.

Asimismo, destacó que este año lograron obtener, junto con el CIDE-PUCP, un fondo de S/ 67,000 de ProInnóvate para capacitar gratuitamente a cerca de 100 emprendedores.

Según Salas, el objetivo es desarrollar un modelo replicable en otros gobiernos locales sin que ello implique necesariamente un incremento del gasto público.

Seguridad, tecnología y formación digital

Entre las iniciativas que ya se encuentran en marcha figura San Miguel Seguro 360 , un modelo territorial de gestión que incorpora inteligencia artificial y herramientas de analítica para fortalecer la seguridad ciudadana .

La estrategia incluye la articulación entre municipalidad, academia, empresas y Policía Nacional, así como el desarrollo de soluciones tecnológicas vinculadas al monitoreo y videovigilancia.

La comuna también ha impulsado la interconexión entre cámaras públicas y privadas mediante incentivos tributarios, además de proyectos de investigación desarrollados junto con universidades y entidades como Concytec.

A ello se suman programas de capacitación y formación tecnológica como Escuela Innovadora y San Miguel TechLab, orientados a fortalecer habilidades vinculadas a ciencia, tecnología e innovación.

Salas sostuvo que estas iniciativas buscan mejorar la relación entre ciudadanos, academia, empresas y gobierno local, al tiempo que fortalecen el ecosistema emprendedor y tecnológico del distrito. “San Miguel se ha estado consolidando como un laboratorio urbano de innovación a escala distrital”, afirmó.

Más allá de la seguridad ciudadana y la capacitación tecnológica, el Sistema de Innovación Local también viene impulsando proyectos orientados a visualizar el futuro del distrito. Uno de ellos es Smart City San Miguel 2075 , una propuesta desarrollada con apoyo de la PUCP que plantea cómo podría funcionar el distrito en las próximas décadas mediante soluciones vinculadas a movilidad inteligente, espacios públicos, servicios urbanos y tecnología aplicada a la gestión de la ciudad.

A ello se suma Huantinamarca XR , una iniciativa que utiliza realidad aumentada y virtual para acercar el patrimonio arqueológico a los ciudadanos mediante experiencias culturales interactivas. El portafolio también incluye propuestas relacionadas con monitoreo urbano, salud preventiva, innovación comunitaria y desarrollo territorial, que buscan convertir problemas cotidianos del distrito en soluciones con impacto directo en la calidad de vida de los vecinos.

Aprender de Barcelona y Medellín

La incorporación de San Miguel a la red global de distritos de innovación también permitirá acceder a experiencias internacionales desarrolladas en ciudades como Barcelona, Medellín, Monterrey, Filadelfia y Milán.

Según el Global Institute on Innovation Districts, actualmente existen 54 distritos de innovación en más de 14 países .

Uno de los casos más conocidos es el distrito 22@ Barcelona, iniciativa que transformó una antigua zona industrial en un ecosistema de empresas, universidades, centros de investigación y emprendimientos.

No obstante, Vela enfatizó que el objetivo no es replicar de manera literal esos modelos.

“No se trata de copiar y pegar un modelo. Lo que uno estudia son las buenas prácticas, las recomendaciones y los grandes lineamientos que han seguido estas experiencias”, explicó.

En su opinión, lo que sí puede adaptarse al contexto peruano es el uso de la tecnología como herramienta para resolver problemas concretos y generar desarrollo económico y social.

Proyección internacional

Para la Municipalidad de San Miguel, la integración a esta red internacional también abre oportunidades de cooperación técnica, intercambio de experiencias y acceso a conocimiento especializado.

Salas señaló que esta participación permitirá fortalecer capacidades institucionales, facilitar la transferencia tecnológica y generar nuevas oportunidades para estudiantes, emprendedores y empresas locales.

Asimismo, destacó que el distrito aspira a convertirse en un referente nacional de innovación urbana y servir como ejemplo para otras municipalidades interesadas en desarrollar iniciativas similares.

“Somos el primer distrito de innovación que hay en el país y se trata de dar el primer paso para que más distritos se sumen”, afirmó.