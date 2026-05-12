Luego de que se advirtiera que los locales para eventos ubicados en la Costa Verde, en San Miguel, representan un riesgo para la seguridad de las personas, dicha comuna distrital informó que ha cursado una invitación a la Marina de Guerra del Perú y a la Municipalidad Metropolitana de Lima para establecer una mesa de trabajo con miras a analizar dicha situación.

“Hemos enviado un oficio al área de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Lima y a La Marina para sentarnos en una mesa de trabajo para evaluar el tema de los riesgos”, anunció el gerente municipal de San Miguel, Jorge Román, en declaraciones a TV Perú.

El anunció ocurre luego de que La Marina revelara que Arena 1 y Costa 21, locales usados para conciertos y otros eventos, fueron construidos sobre terrenos que no son adecuados no para levantar estructuras de gran capacidad y que presentan problemas de evacuación ante una eventual emergencia . La alerta se sustenta en informes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

Al respecto, Román Saavedra calificó de “irracional y desproporcionada” la advertencia de La Marina y aseguró que dichas estructuras se levantaron bajo criterios técnicos y luego de la realización de un trabajo de compactación del suelo en capas, que contó con asesoría especializada. “Eso nos da la consistencia para señalar que el terreno es firme”, aseguró.

Según el funcionario, este mismo tratamiento se realizó en las sedes de los Juegos Panamericanos 2019 que también fueron construidos en la Costa Verde de San Miguel.

En su informe, La Marina también advierte sobre las limitadas vías de evacuación en caso de sismo, maremoto o una emergencia durante un concierto ya que “solo existen dos puentes de salida y eso podría generar estampidas o caos total”.

Sobre el particular, San Miguel indicó que la seguridad de los asistentes está avalada por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

“Todos los conciertos con un aforo mayor a 3,000 personas los aprueba la Municipalidad de Lima, como ocurrió con el de ‘The Killers’, que fue para 26 mil personas. En aquella ocasión el área de Gestión de Riesgos de Lima aseguró que la realización de este concierto cuenta con todas las medidas de seguridad”, afirmó.

“Son estructuras recreativas”

La Marina también dijo que la concesión de 530 mil metros cuadrados de área acuática otorgada a San Miguel tuvo como objetivo que esta se destine a ejecutar obras públicas de recreación y mejoramiento de taludes. Sin embargo, la comuna utilizó la zona para instalar locales privados para conciertos y espectáculos.

Sobre este punto, Jorge Román señaló que el levantamiento de las estructuras para conciertos (Arena 1 y Costa 21) forman parte del componente recreativo de la concesión.

“San Miguel considera que forman parte de un componente recreativo, La Marina piensa que no. Ahorita estamos en un litigio judicial para ver quién tiene la razón”, precisó.

El multiespacio Costa 21 cuenta con una superficie de 20 mil metros cuadrados, mientras que Arena 1 tiene un área total de 36 mil metros cuadrados. Ambos son sedes de los principales conciertos que se realizan en la ciudad y en las próximas semanas se llevarán a cabo recitales de artistas de primer nivel como Robbie Williams, Gorillaz, Mon Laferte, Camilo, entre otros.