El Arena Monumental ocupa un lugar central al ampliar la oferta del complejo para conciertos, festivales y otros espectáculos en una ciudad (Foto: Jesœs Saucedo / Grupo El Comercio)
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Sandra Reyes
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En un contexto de creciente demanda por espacios adecuados para espectáculos en vivo, la reapertura del Estadio Monumental al circuito de conciertos, tras 14 años sin albergar eventos masivos en su explanada, marca un nuevo escenario para la industria del entretenimiento en Lima. En ese proceso, el Arena Monumental ocupa un lugar central al ampliar la oferta del complejo para conciertos, festivales y otros espectáculos en una ciudad donde la disponibilidad de espacios especializados sigue siendo limitada.

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