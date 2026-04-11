En esa línea, el Arena Monumental ha experimentado una remodelación integral que permitió su reapertura a eventos, consolidándose como un espacio permanente dentro del complejo. Esta intervención, según explicó su diseñador Walther Alarcón, optimizó la infraestructura del recinto y permitió ampliar su capacidad de 12,000 a 15,000 asistentes, reforzando su operatividad para conciertos y eventos corporativos y posicionándolo como un espacio clave dentro de la oferta de entretenimiento en Lima.

Inversión y remodelación del Arena Monumental

La transformación del Arena Monumental responde a una intervención estructural en la explanada sur del Estadio Monumental, que implicó una inversión superior al millón de dólares. Según detalló su diseñador, Walther Alarcón, las obras se iniciaron en julio de 2025 con el objetivo de convertir un espacio deteriorado en un recinto apto para espectáculos. “El piso del estadio era un asfalto deteriorado y lo hemos remodelado instalando el grass sintético”, explicó, al referirse a uno de los cambios más visibles en la adecuación del terreno.

La intervención incorporó infraestructura permanente para la operación de eventos, con la instalación de tribunas fijas, un escenario de gran formato, camerinos equipados, rampas de ingreso, zonas de acreditación, boleterías y accesos para el público. “Básicamente, todo lo hemos hecho con estructura”, señaló Walther Alarcón, al destacar que el recinto fue concebido como un espacio estable que permite una operación continua y eficiente.

Como resultado de esta intervención, el Arena Monumental mejoró sus condiciones técnicas y operativas, incorporando equipamiento de alto nivel para la realización de espectáculos. El recinto cuenta con más de 100 metros cuadrados de pantallas LED, cámaras broadcast en 4K y un sistema de control ya instalado, lo que permite atender producciones con altos estándares. “Al final esto termina siendo un gran ahorro para los empresarios”, explicó Alarcón,

Uso del espacio y tipos de eventos

El Arena Monumental ha sido concebido como un espacio versátil capaz de albergar una amplia variedad de eventos, más allá de los conciertos. De acuerdo con su diseñador, Walther Alarcón, el recinto está preparado para recibir desde espectáculos musicales hasta congresos, convenciones y seminarios, adaptándose a distintas necesidades del mercado. “Es recontraversátil: se puede atender todo ese tipo de eventos”, señaló.

En la práctica, el recinto ya ha demostrado su operatividad con la realización de conciertos y eventos corporativos de gran convocatoria. Entre ellos figuran presentaciones de artistas como Beéle, Yuri, Miguel Mateos y Yowel & Randy, así como un evento del BCP que reunió a cerca de 15,000 asistentes con la participación de Nicky Jam.

A ello se suma una programación en desarrollo que incluye próximos espectáculos como los conciertos de Los Fabulosos Cadillacs y Kany García, mientras continúan las negociaciones con promotores nacionales e internacionales interesados en el recinto.

Proyecciones y posicionamiento hacia 2026 y 2027

De cara a 2026 y 2027, el Arena Monumental proyecta una etapa de expansión sostenida, con la expectativa de incrementar su presencia dentro del circuito de espectáculos en Lima. La meta planteada por sus operadores es alcanzar entre 30 y 40 presentaciones al año en este recinto, en una apuesta por mantener una programación constante que fortalezca su posicionamiento dentro del mercado local de entretenimiento en vivo.

Esa proyección se complementa con el uso del Estadio Monumental para conciertos de mayor formato, con una expectativa de entre 10 y 12 espectáculos anuales. En ese horizonte, el 2027 aparece como el año de mayor consolidación para el complejo. “Creemos que el 2027 va a ser un gran año para este nuevo epicentro del entretenimiento”, sostuvo Walther Alarcón, al referirse a un proyecto que busca afirmar su lugar como uno de los principales espacios para eventos y espectáculos en Lima.