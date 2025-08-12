Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador se enfrentan por la Copa Sudamericana 2025. (Foto: Getty Images)
Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador se enfrentan por la Copa Sudamericana 2025. (Foto: Getty Images)
Lima vivirá un ambiente lleno de fútbol esta semana. Este miércoles 13 de agosto, recibirá a Universidad Católica de Ecuador en el Estadio Alejandro Villanueva por la Copa Sudamericana. El jueves 14 de agosto, enfrentará a Palmeiras en el Estadio Monumental por la Copa Libertadores. Ambos duelos están pactados para las 7:30 p.m.

Los blanquiazules llegan a esta instancia tras eliminar a Gremio de Porto Alegre en los playoffs, con un triunfo 2-0 en Lima y un empate 1-1 en Brasil. Su rival, Universidad Católica de Ecuador, clasificó tras quedar como líder de su grupo, con cuatro victorias y un empate en cinco partidos. Para este encuentro, el equipo de Néstor Gorosito intentará aprovechar su condición de local en Matute. La revancha se jugará el miércoles 20 de agosto en Quito.

Las casas de apuestas ya reflejan el panorama de ambos duelos.

Según las cuotas de Apuesta Total, parte como favorito en casa, con una cuota de 1.80 por su victoria, 3.40 por el empate y 5.00 en caso de perder.

Universitario de Deportes

Por otro lado, el conjunto crema buscará dar el primer golpe. En frente tendrán a un Palmeiras que llega tras ser eliminado en octavos de final de la Copa de Brasil ante Corinthians.

Su técnico, Abel Ferreira, está bajo presión ante el descontento de la hinchada y la necesidad de avanzar en la Libertadores. El partido de vuelta se disputará el jueves 21 de agosto en el Allianz Parque de Sao Paulo.

En el duelo de, pese al momento irregular de Palmeiras, el conjunto brasileño parte con ventaja, teniendo una cuota de 2.05 a su favor, mientras que el triunfo crema paga 4.33 y el empate 3.00.

